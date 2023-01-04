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AMERİKA

ABD'yi korkutan uyarı: Kongre baskını yeniden olabilir

ABD'de Kongre binasının eski Polis Şefi Steven Sund, 2021'de yaşanan Kongre baskını ile ilgili olarak "Güvenliği düzeltmezsek buna benzer bir şey tekrar olabilir" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
ABDyi korkutan uyarı: Kongre baskını yeniden olabilir
6 Ocak 2021'deki Kongre baskını

ABD, 6 Ocak 2021'de Kongre baskınıyla karşı karşıya kaldı.

Büyük kaosun yaşandığı Kongre'deki karışıklığı çıkardığı gerekçesiyle dönemin ABD Başkanı Donald Trump suçlanıyor.

Kongre binasının eski Polis Şefi Steven Sund, Kongre'nin ölümcül 6 Ocak baskınından iki yıl sonra hâlâ saldırılara karşı güvende olmadığı konusunda uyardı.

"Kongre olsun, Beyaz Saray olsun, çok endişeliyim"

Newsweek'e konuşan Sund, "Bunun gibi bir şeyin tekrar olabileceğinden çok ama çok endişeliyim, Kongre olsun, Beyaz Saray olsun... İstihbarat sorunlarını düzeltmezsek, güvenliği düzeltmezsek buna benzer bir şey tekrar olabilir." ifadelerini kullandı.

Sund, "Ordunun, istihbarat meselelerini politize etmesine izin verdiğini hissediyorum." dedi.

Kongre'nin güvenliği gündemde

Öte yandan Kongre Polis Şefi Tom Manger, başka bir benzer saldırının olmaması için istihbarat operasyonlarında yeni uzmanları işe almak ve memurlar için özel eğitim ve ekipman sağlamak da dahil olmak üzere bir dizi değişiklik yaptıklarını kaydetti.

"Daha yapılacak işler var." diyen Manger, "Özellikle seçilmiş yetkililere yönelik mevcut tehdit ortamı, sürekli ve artırılmış teyakkuz gerektirecektir." şeklinde konuştu.

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