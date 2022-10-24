AB'nin 18 yaşındakilere vereceği 35 bin ücretsiz tren bileti için yarın son gün: Türkiye'deki gençler de başvurabiliyor

Avrupa'da geçerli tren biletleri, Erasmus+ programı içinde yer alan "DiscoverEU" adlı girişim kapsamında dağıtılacak.
Biletleri kazanmak için internetteki "Avrupa Gençlik Portalı" üzerinden yapılabilen başvurular, 25 Ekim öğle saatinde sona erecek.
Ücretsiz biletler için 1 Ocak 2004 ile 31 Aralık 2004 arasında doğmuş kişiler başvuru yapabiliyor. Kazanmak için 5 kısa soru ile bir yedek sorunun cevaplanması gerekiyor.
DÖRT ARKADAŞ BİRLİKTE GEZME ŞANSI YAKALIYOR
Başvuru yapan kişinin koduyla 3 arkadaşı daha başvuruda bulunabiliyor. Böylece 4 arkadaş birlikte gezme şansı yakalayabiliyor.
Biletler, 1 Mart 2023 ile 29 Şubat 2024 arasında en fazla 30 gün kullanılabilecek.