Dünya ABnin 18 yaşındakilere vereceği 35 bin ücretsiz tren bileti için yarın son gün Türkiyedeki gençler de başvurabiliyor
AVRUPA

AB'nin 18 yaşındakilere vereceği 35 bin ücretsiz tren bileti için yarın son gün: Türkiye'deki gençler de başvurabiliyor

Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye'nin de içinde olduğu çok sayıda ülkeden 18 yaşındaki 35 bin gence Avrupa ülkelerini keşfetmeleri için vereceği ücretsiz tren biletlerini elde etme şansı yarın bitiyor.

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Haber Merkezi AA
ABnin 18 yaşındakilere vereceği 35 bin ücretsiz tren bileti için yarın son gün: Türkiyedeki gençler de başvurabiliyor
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Avrupa'da geçerli tren biletleri, Erasmus+ programı içinde yer alan "DiscoverEU" adlı girişim kapsamında dağıtılacak.

Biletleri kazanmak için internetteki "Avrupa Gençlik Portalı" üzerinden yapılabilen başvurular, 25 Ekim öğle saatinde sona erecek.

Ücretsiz biletler için 1 Ocak 2004 ile 31 Aralık 2004 arasında doğmuş kişiler başvuru yapabiliyor. Kazanmak için 5 kısa soru ile bir yedek sorunun cevaplanması gerekiyor.

DÖRT ARKADAŞ BİRLİKTE GEZME ŞANSI YAKALIYOR

Başvuru yapan kişinin koduyla 3 arkadaşı daha başvuruda bulunabiliyor. Böylece 4 arkadaş birlikte gezme şansı yakalayabiliyor.

Biletler, 1 Mart 2023 ile 29 Şubat 2024 arasında en fazla 30 gün kullanılabilecek.

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