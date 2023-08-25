|
Dünya

AB'nin büyük teknoloji şirketlerine yeni kuralları yürürlükte

Avrupa Birliği'nin (AB) dünyanın en büyük dijital platformlarına yönelik yeni katı kuralları bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. büyük dijital platformların, dezenformasyonu sınırlama, yasa dışı içeriği hızla kaldırma, reşit olmayanları internet ortamında daha fazla koruma ve dış denetime tabi tutulma gibi ilave yükümlülüklere tabi tutulacak.

12:34 . 25/08/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

AB'nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında 25 Ağustos itibarıyla Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren ve 45 milyondan fazla kullanıcısı olan büyük dijital platformlar, arama motorları ve alışveriş siteleri daha sıkı biçimde denetlenecek ve katı kurallara uyacak. Yeni kurallar bu aşamada Alibaba, Amazon, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, eski adıyla Twitter olan X, Wikipedia, YouTube, Zalando, Bing ve Google'ı kapsıyor.

İlave yükümlülüklere tabi tutulacak

Bu büyük dijital platformların, dezenformasyonu sınırlama, yasa dışı içeriği hızla kaldırma, reşit olmayanları internet ortamında daha fazla koruma ve dış denetime tabi tutulma gibi ilave yükümlülüklere tabi tutulacak. Kurallara uymayan dijital platformlar, küresel cirolarının yüzde 6'sına kadar para cezasına çarptırılabilecek. Kural ihlallerini sürdüren dijital platformların AB ülkelerindeki faaliyetleri sonlandırılabilecek.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Avrupa değerlerimizi dijital dünyaya taşıyoruz" ifadesini kullandı.

Yasal olarak yürürlüğe girdi

Bugün itibarıyla çok büyük platformların yeni yasayı uygulaması gerektiğine dikkati çeken Von der Leyen, "Şeffaflık ve sorumluluğa ilişkin katı kurallar içeren Dijital Hizmetler Yasamız, çocuklarımızı, toplumlarımızı ve demokrasilerimizi korumayı amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu. AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton da, "Bugün, Dijital Hizmetler Yasası çok büyük çevrim içi platformlar ve arama motorları için yasal olarak yürürlüğe girdi" ifadesini kullandı. Dijital platformların günlük yaşamda çok önemli bir rol oynadığını anımsatan Breton, "AB'nin kendi kurallarını belirlemesinin zamanı gelmişti" diye konuştu. Breton, amaçlarının AB ülkelerinde yaşayan herkese daha güvenli bir internet ortamı sağlamak olduğuna işaret etti.

Yeni kurallar hakkında

Bugünden itibaren Avrupa'daki dijital platform kullanıcıları, profil oluşturmaya dayalı öneri sistemlerinden çıkabilecek. Kullanıcıların etnik kökeni, siyasi görüşü veya cinsel yönelimi gibi çeşitli hassas verilerine dayalı reklam yapılması yasak olacak. Platformlar, kullanıcılara reklamların kimin tarafından verdiği konusunda açık bilgi sağlayacak. Büyük dijital şirketler uyguladıkları hizmetlerin hüküm ve koşullarını faaliyet gösterdikleri ülkenin dilinde, anlaşılabilir ve sade bir dille sunacak. Çocuklar dijital ortamlarda daha fazla korunacak. Bu çerçevede, platformların reşit olamayanların güvenliğini sağlamak için ilave önlemler alması gerekecek. Çocuklara yönelik hedefli reklamlar yasaklanacak. İçerikler daha detaylı denetlenecek. Platformlardaki dezenformasyon azaltılacak. Yasa dışı içeriğin yayılmasına karşı ek önlemler alınması şart olacak.

#Avrupa Birliği
#Instagram
#Twitter
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ALES/3 ne zaman yapılacak 2023? ALES başvuru tarihleri