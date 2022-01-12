Dünya ABnin iki yüzlülüğüne Aliyevden tepki Ermenistan ne kadar para alacaksa bize de aynı miktar verilmeli
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AB'nin iki yüzlülüğüne Aliyev'den tepki: Ermenistan ne kadar para alacaksa bize de aynı miktar verilmeli

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği'nin kendilerine uygun gördüğü mali paketin adaletsiz olduğunu ifade etti. Ermenistan'a verilecek para kadar Azerbaycan'a da verilmesi gerektiğini vurgulayan Aliyev, "Harap olan Azerbaycan için sadece 140 milyon euro, Ermenistan için ise 2.6 milyar euro tutarında mali paket öngörülmüş olmasına çok şaşırdık. Bu bir adaletsizlik ve bir açıklamaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
ABnin iki yüzlülüğüne Aliyevden tepki: Ermenistan ne kadar para alacaksa bize de aynı miktar verilmeli
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yerel medyaya gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dün Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermenistan’ın Azerbaycan askerlerine ateş açtığını hatırlatan Aliyev, "Bu mesnetsiz saldırı sonucunda bir Azerbaycan askeri öldürüldü. Bu, savaştan sonraki ilk olay değil. Maalesef daha önceki cezai tedbirlerimiz Ermenistan’a ders olmadı." ifadelerini kullandı.

"Ermenistan’a ne kadar para verilecekse bize de aynı miktarda verilmeli"

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’le çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Aliyev, "Geçen ay Brüksel’deki görüşmemiz için de aynı şeyi söyleyebilirim. Bizim için asıl mesele Avrupa Birliği ile geleceğimizi doğru planlamaktı. Bunu eski liderlerle yaptığım görüşmelerde defalarca dile getirdim. Özel bir beklentimiz yok dedim" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ve AB arasında son olaylara kadar hiçbir sorunun olmadığını dile getiren Aliyev, "Bu, Ermenistan ve Azerbaycan için öngörülen mali paketin hacmiyle de ilgili. Harap olan Azerbaycan için sadece 140 milyon euro, Ermenistan için ise 2.6 milyar euro tutarında bir mali paket öngörülmüş olmasına çok şaşırdık. Bu bir adaletsizliktir. Hatta Aralık ayında Brüksel’de bir İtalyan gazeteciye verdiğim röportajda gazetecinin bana bunun ne kadar adil olduğunu sorduğunu söyleyebilirim. Demek istediğim, bunu söyleyen sadece ben değilim. Bu zaten Avrupa’da yaygın bir sorun. Bunu toplum içinde hep söyledim. Bu bir adaletsizlik ve bir açıklamaya ihtiyacımız var. Bu adaletsizliğe elbette sessiz kalmayacağız. Bu AB-Azerbaycan ilişkilerine çok büyük olumsuz etkisi olacak. Ermenistan’da tek bir bina bile yıkılmadı. Lübnan büyüklüğündeki topraklarımız tamamen yok edildi. Bize sadece 140 milyon, onlara 2.6 milyar. Neye dayanarak, açıklama yapsınlar" dedi.

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