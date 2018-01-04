"AB'nin sığınmacı siyaseti tam bir fiyasko"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile başkent Budapeşte’de Ulusal Meclis binasında bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen liderler gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Orta Avrupa ülkelerinin ekonomik anlamda hızlı bir gelişme içinde olduğunu ve bu yüzden AB’nin işleyişinde onların da söz sahibi olması gerektiğini savunan Orban, “Tekrar bir imparatorlukta yaşamak istemiyoruz. AB, ulusların ittifakına dayalı olmalı” diye konuştu.

"Göçmen meselesi kapandı"

AB’nin izlediği sığınmacı siyasetinin fiyaskoyla sonuçlandığını ve sınırların korunmaya devam edilmesi gerektiğini söyleyen Orban, Avrupalıların göçmen istemediğini ama bazı liderlerin hala bunu zorlamayı sürdürdüğünü belirtti. Orban, Hıristiyan kültürünün Macarları bir arada tuttuğunu ve bu değerlerden vazgeçtikleri takdirde ortada Macar halkı ya da Macaristan diye bir şeyin kalmayacağını savundu.

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‘Polonya'da aynı görüşte’

Polonya Başbakanı Morawiecki, Çekya, Polonya, Macaristan ve Slovakya’nın oluşturduğu Vişegrad Grubu ülkelerinin AB’nin önemli bir parçası olduğunu ve AB’yi ortaklaşa inşa etmek istediklerini kaydetti.Ülkesinin Macaristan ile Brexit konusunda ortak hareket ettiğini, bu fikir birliğini enerji başta olmak üzere ulaştırma ve taşımacılık konularında da devam ettirmek istediğini söyleyen Morawiecki, ülkesinin sığınmacı krizi konusunda Macaristan ile aynı görüşte olduğunu söyledi. Morawiecki, egemen ülkelerin kimlerle yaşamak istediğine karar verme hakkının olduğunu, AB’nin zorunlu sığınmacı kota sistemini reddettiklerini belirterek ülkesinin Ukrayna krizi dolayısıyla 1,5 milyon Ukraynalı mülteciyi kabul ettiğini ileri sürdü.

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