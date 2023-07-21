Abu Dabi Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı: BAE'den Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırıya göz yuman İsveç'e protesto notası

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela'ya yönelik yaptırımlara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Fidan yaptığı açıklamada Türkiye'nin desteğini ifade ederek, "Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara ve dış müdahalelere karşıyız." ifadelerini kullandı. Venezuelalı mevkidaşı Yvan Gil ile yaptığı ortak basın toplantısında Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılara ilişkin de konuşan Fidan, "İslam dünyası bu konuya organize bir tepki koymadığı sürece Batılı ülkelerde bir farkındalık oluşmayacağını düşünüyoruz." dedi.