Abu Dabi'de 'füze saldırısı' iddiası: Art arda patlama sesleri duyuldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gece saatlerinde duyulan patlama sesleri paniğe neden oldu. Sosyal medya başta olmak üzere yerel kaynaklar, art arda meydana gelen iki patlamanın füzeyle gerçekleştirildiğini ve büyük bir ihtimalle terör saldırısı olduğunu öne sürdü.

Bir gökdelenin üst katının alevlere teslim olduğunun görüldüğü görüntülerde, patlama anı net şekilde görüldü.

FUTBOL TAKIMININ KALDIĞI OTELE ÇOK YAKIN BİR NOKTADA GERÇEKLEŞTİ

İngiliz ve Brezilya basını ise, patlamalardan birinin Brezilyalı futbol takımı Palmerias'ın konakladığı otelin yakınlarında meydana geldiğini duyurdu.

Palmerias, akşam saatlerinde Dünya Kulüpler Kupası mücadelesinde Al Ahly'yi 2-0 mağlup etmişti.