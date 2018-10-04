Açık açık tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, katıldığı her mitingde Suudi Arabistan yönetimine yönelik yaptığı açıklamalar dikkat çekiyor. Batı Virginia'da yaptığı mitingde, Riyad'ın kendilerine borçlu olduğunu söyleyen Trump, Mississippi eyaletindeki mitingde ise, "ABD olmasa 2 hafta bile dayanamayacağı" konusunda Suud Kralı Selman'ı uyardığını belirtti. Trump, "Suudi Arabistan'ı koruyoruz. Onlar zengin diyebilirsiniz. Ve Kral'ı, Kral Selman'ı seviyorum. Ama ona dedim ki 'Seni koruyoruz -biz olmasak orada (iktidarda) 2 hafta bile duramazsın. Ordun için ödeme yapmalısın" ifadelerini kullandı. Göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapan ABD Başkanı Trump'ın, Kral Selman ve Mısır cunta lideri Abdulfettah es-Sisi ile verdiği küre pozu uzun süre konuşulmuştu. Trump, ziyaret sırasında 110 milyar dolarlık silah satış anlaşması da yapmıştı.

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