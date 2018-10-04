Dünya Açık açık tehdit etti
AMERİKA

Açık açık tehdit etti

Dünyanın yarısından çoğu ile kavgaya tutuşan ABD Başkanı Trump, son olarak Suudi Arabistan yönetimini açık bir dille tehdit etti. Mississippi’deki mitingte konuşan Trump, “Kral Salman’ı severim, ama ona dedim ki, ‘Bak Kral seni koruyoruz. Biz olmasak orada (iktidarda) 2 hafta bile duramazsın. Ordun için ödeme yapmalısın” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trump'tan Krala üst üste tehditler: İki hafta bile dayanamazsın
Trump'tan Krala üst üste tehditler: İki hafta bile dayanamazsın

ABD Başkanı Donald Trump'ın, katıldığı her mitingde Suudi Arabistan yönetimine yönelik yaptığı açıklamalar dikkat çekiyor. Batı Virginia'da yaptığı mitingde, Riyad'ın kendilerine borçlu olduğunu söyleyen Trump, Mississippi eyaletindeki mitingde ise, "ABD olmasa 2 hafta bile dayanamayacağı" konusunda Suud Kralı Selman'ı uyardığını belirtti. Trump, "Suudi Arabistan'ı koruyoruz. Onlar zengin diyebilirsiniz. Ve Kral'ı, Kral Selman'ı seviyorum. Ama ona dedim ki 'Seni koruyoruz -biz olmasak orada (iktidarda) 2 hafta bile duramazsın. Ordun için ödeme yapmalısın" ifadelerini kullandı. Göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapan ABD Başkanı Trump'ın, Kral Selman ve Mısır cunta lideri Abdulfettah es-Sisi ile verdiği küre pozu uzun süre konuşulmuştu. Trump, ziyaret sırasında 110 milyar dolarlık silah satış anlaşması da yapmıştı.

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