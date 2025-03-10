Acil durum ilan edilmişti: New York'taki orman yangınlarına ilişkin soruşturma başlatıldı

CNN'in haberine göre, Suffolk County Polis Komiseri Kevin Catalina, gazetecilere yaptığı açıklamada, Long Island bölgesinde yaklaşık 242 hektarlık alanın zarar gördüğü yangınların çıkış sebebini araştırdıklarını belirtti.

Kundaklama ihtimali üzerinde durduklarını dile getiren Catalina, yangınların çıkış nedeniyle ilgili kanıya varmanın şimdilik erken olduğunu söyledi.

Yerel yetkililer de iki itfaiyecinin hafif yaralandığı yangınlarda kimsenin ölmediği ya da ağır yaralanmadığı, sadece iki binanın hasar gördüğü bilgisini paylaştı.