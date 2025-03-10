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Acil durum ilan edilmişti: New York'taki orman yangınlarına ilişkin soruşturma başlatıldı

Acil durum ilan edilmişti: New York'taki orman yangınlarına ilişkin soruşturma başlatıldı

12:2810/03/2025, Pazartesi
AA
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ABD'nin New York eyaletindeki orman yangınlarına ilişkin soruşturma başlatıldı
ABD'nin New York eyaletindeki orman yangınlarına ilişkin soruşturma başlatıldı

ABD'nin New York eyaletindeki Long Island bölgesinde çıkan 4 orman yangını sebebiyle "acil durum" ilan edilmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Kundaklama ihtimali üzerinde durduklarını dile getiren Suffolk County Polis Komiseri Kevin Catalina, yangınların çıkış nedeniyle ilgili kanıya varmanın şimdilik erken olduğunu söyledi.

CNN'in haberine göre, Suffolk County Polis Komiseri Kevin Catalina, gazetecilere yaptığı açıklamada, Long Island bölgesinde yaklaşık 242 hektarlık alanın zarar gördüğü yangınların çıkış sebebini araştırdıklarını belirtti.

Kundaklama ihtimali üzerinde durduklarını dile getiren Catalina, yangınların çıkış nedeniyle ilgili kanıya varmanın şimdilik erken olduğunu söyledi.

Yerel yetkililer de iki itfaiyecinin hafif yaralandığı yangınlarda kimsenin ölmediği ya da ağır yaralanmadığı, sadece iki binanın hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

New York'un Long Island bölgesindeki 4 noktada orman yangınları çıkmıştı. New York Valisi Kathy Hochul, yangınlar sebebiyle dün "acil durum" ilan etmişti.



#ABD
#Long Island
#New York
#Orman Yangınları
#Soruşturma

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