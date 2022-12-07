Acil iniş yapan uçaktan kaçmaya çalıştılar

İspanyol basınında Barselona Valiliği kaynaklarına dayandırılarak verilen haberde, yerel saatle 04.30 (TSİ 06.30) sıralarında meydana gelen olayda, Kazablanka-İstanbul seferi yapan bir uçağın yolcularından bir kadının doğum yapacağını söylemesi üzerine, pilotun yetkililerden izin alarak El Prat havalimanına acil iniş yaptığı bildirildi.

Uçağın El Prat havalimanına acil iniş yaptığı ve 2 jandarma, 1 polis ve 1 doktordan oluşan ekibin uçağa girdiği sırada 28 kişilik bir grubun piste atlayarak kaçmaya çalıştığı, bunlardan 14'ünün hemen yakalandığı, diğerlerinin ise arandığı belirtildi.

Yakalanan göçmenlerden bazılarının uçağa iade edildiği, diğerlerinin de sınır dışı edilecekleri ifade edildi.

Bu arada hastaneye götürülen kadının, yapılan kontroller sonrasında hamile olduğu ancak hiçbir doğum belirtisi olmadığı tespit edilerek taburcu edildiği kaydedildi.

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Resmi yetkilileri kandırmak ve kamu düzenini bozmak suçundan gözaltına alındı

Hamile kadının doğum yapma numarasıyla resmi yetkilileri kandırmak ve kamu düzenini bozmak suçundan gözaltına alındığı açıklandı.

İspanya'da benzer bir olay Kasım 2021'de Palma de Mallorca havalimanında yaşanmıştı.

Air Arabia Maroc şirketine bağlı olup yine Kazablanka-İstanbul seferi yapan uçak, asılsız bir alarmla Palma de Mallorca havalimanına acil iniş yapmış; yolculardan 20 Fas vatandaşı piste atlayarak kaçmış ve 12'si yakalanmıştı.

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