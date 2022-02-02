Açlıktan yürüyemeyen çocukların ülkesi Afganistan.

ABD'nin çekilmesine müteakip uluslararası yardımların kesilmesi, ekonomik krizin derinleşmesi gibi sorunların artmasıyla savaş, açlık ve yokluk en önce çocukları etkilemeye başladı.

İç savaşın 40 yıl sürmesinin yanında karmaşa ve işgal enkazının ardından Taliban'ın yönetime gelmesiyle Afganistan'da, yarım asrın acı yükü yetersiz beslenme nedeniyle yürüyemeyen çocukların ve annelerinin sırtına bindi.

İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu beslenme öğelerinin sürekli eksikliği olarak tanımlanan malnütrisyondan mustarip çocuklar en temel hakları anne sütünden mahrum. Sebebi ise ülkedeki fakruzaruret sonucu annelerin yetersiz beslenmesi. Hayati temel gıdalara dahi erişemeyen anneler kısa sürede sütten kesiliyor. Gerekli gıda takviyelerinin de olmaması bebek ve çocuklarda gözle görünür gelişim yavaşlığına neden oluyor.

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Muhabirler, başkent Kabil'de yetersiz beslenme kliniklerini gözlemledi, aileler ve bu konuda çalışma yapan doktorlarla görüştü.

2-3 yaşındaki çocuklar, 8-10 aylık bebekler gibi görünüyor. Yaşı gelmelerine rağmen emekleyemeyen bebekler, sanki ülkelerindeki 40 yılın yükünü sırtlarını taşırcasına ayakları üzerinde duramıyor, yürüyemiyor.

İki yaşında hala beş buçuk kilo

Yorgun bakışlara sahip 24 aylık Halide bu çocuklardan sadece biri. Yeryüzü Doktorları Derneğinin kliniklerinden birinde kendine yer bulabilmiş şanslı çocuklardan. Ancak iki yaşında olmasına rağmen hala ayaklarının üzerinde duramıyor.

İki hafta önce kliniğe gelen Halide aslında gelişimi düzgün olsa 10-12 kilo civarında olacaktı. İki haftadır klinikte olmasına rağmen 5,5 kiloya ulaşmış. Klinikte sağlanan gıda takviyesiyle iki hafta sonunda yaklaşık 500 gram almış. Doktorlara göre durumunda olumlu seyir var ancak hala kritik eşiği aşamamış.

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Halide'nin babası Azimullah Safe, çocuğunun kliniğe erişebilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Gün geçtikçe sağlığının iyileşmesi ve gelişim göstermesi beni çok mutlu ediyor." dedi.

Klinikte iki buçuk aydır tedavi gören 25 aylık Gülsüm ise hala yürüyemiyor ve ayakları üzerinde durmakta zorlanıyor. Kliniğe ilk geldiğinde beş kilo olan Gülsüm iki buçuk ayın sonunda altı kilo 400 grama ulaşmış.

Çocuğunu kuru ekmekle besliyor

Yetersiz beslenme nedeniyle sütten kesilen 25 yaşındaki anne Vefa, günlerdir kuru ekmek ve çay dışında bir şey yemediğini anlatıyor. Vefa, AA muhabirinin "En son ne zaman düzgün bir yemek yedin?" sorusuna ise "Geçen ay babama misafirliğe gitmiştim. Orada tavuk eti yemiştim." dedi.

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Vefa, ekonomik durumlarının kötü olduğunu belirterek, "Üç aydır sütüm kurudu. Çocuğumu şu an sütümle değil kuru ekmekle besliyorum. Ben de iyi beslenemediğim için sütüm yok." ifadelerini kullandı.

Kliniğe yatmanın tek yolu "hayati tehlike"

Kliniklerde çocuk sayısının artması ülkede tehlike çanlarının çaldığının en büyük işareti. Hali hazırda hastaneler birçok imkansızlıkla boğuşurken, yetersiz beslenme kliniklerinin önlerinde çocuklarının temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamayan anneler uzun kuyruklar oluşturuyor. Bilinci yarı açık çocukların çoğunun mecali kalmamış, annelerinin kucağında sırada bekliyor. Anneler ise aynı şekilde takatsiz olmasına rağmen kendi durumunu bir tarafa bırakmış.

Ailelerin bazıları konuşma konusunda isteksiz. Çekiniyor ya da yüzünü çevirerek konuşmak istemediğini ifade ediyor.

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Muhabirlerin, "Çocuğuna çorba içirebiliyor musun?" sorusuna adını vermek istemeyen bir anne, "Çorbayı ben dahi bulamıyorum. Sütüm dahi yok. Nasıl çocuğa içireyim." diye konuştu.

Battaniyelere sarılmış, göz altı torbaları oluşmuş çocuklar kliniğin koridorlarında bakıma muhtaç şekilde bekliyor. Kliniğin sıhhi şartları tam değil. Sıralanmış yataklarda doktorlar imkanları nispetinde çocuklarla ilgilenmeye gayret gösteriyor.

Hastane ve kliniklerde asgari sıhhi şartların olmadığı dikkati çekiyor. Anneler çocuklarını getirdiğinde kısa süreli gıda takviyeleri verilerek tekrar evlerine gönderiliyor ve iki haftalık ya da bir aylık sürelerde tekrar kontrole geliyor. Normal şartlarda yatarak tedavi görmesi gereken birçok çocuk, kliniklerin yetersizliği nedeniyle evlerine gönderiliyor.

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Sadece hayati tehlikesi bulunan çocuk ve bebeklere yatış veriliyor zira kliniklerin kapasitesi yetersiz.

Bir milyon çocuk ölüm tehlikesiyle karşı karşıya

UNICEF’in Ekim 2021'deki açıklamasına göre, Afganistan'da beş yaş altı 3,2 milyon çocuk yetersiz beslenme hastası ve bunun en az bir milyonu ise ölüm tehlikesi yaşıyor.

Save The Children 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, klinik takibe alınan yetersiz beslenen çocuk sayısının ağustostan bu yana iki katına çıktığını duyurdu.

Yeryüzü Doktorları Derneğinden iletilen verilere göre, kliniklerde ağustos ayında 2 bin 886 olan takip altındaki çocuk sayısı ocakta 4 bin 673'ye yükseldi. Yine aynı dönemde, şiddetli vaka sayısı 1438'den 1938'e yükseldi.

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Yeryüzü Doktorları Derneğinin kliniklerinde çalışan Dr. Cemaleddin Abbas, annelerin sağlıklı beslenememesi nedeniyle çocuklarının da iyi beslenemediğini ve gelişim gösteremediğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde yetersiz beslenme kliniklerinde hasta sayısının yaklaşık iki katına çıktığını gözlemliyoruz. Bu da halkın ekonomisinin çok kötü olduğunu gösteriyor. Buraya başvuran annelerin çoğunun sütü de yok."

Ülkedeki insani krizin gittikçe derinleştiğine dikkati çeken Yeryüzü Doktorları Derneği Proje Koordinatörü Ayşe Nur Sarıalan, "Krizi yakından gözlemliyoruz ve burada yaşanan krizin belki de Yemen krizini bile geçebileceğinin geçtiğimiz ekim ayından beri farkındayız. Beslenme merkezleri veya mobil ekiplerimizin sayısını artırmak üzerine çeşitli çalışmalarımız var. Bölgede vardık, şu an ise çalışmalarımızı artırma noktasında hizmetlerimizi planlıyoruz." dedi.

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Hastane imkansızlıklarla boğuşuyor

Başkent Kabil'deki İndira Gandi Hastanesi'nin yetersiz beslenme bölümünde, küçük kliniklerde gelişim göstermeyip sağlık durumu ağırlaşan çocuklar yatıyor.

Burada ülkenin her vilayetinden vakalar görülebiliyor. Anneler, çocuklarının başında günlerce bekliyor. Kimi aileler, tedavi için varını yoğunu satmak zorunda kalıyor.

Kliniğin imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle sadece 22 çocuk yatarak tedavi ediliyor. Klinik sorumlusu Profesör Muhammed Arif Hasanzey, öncesinde 501 olan vaka sayısının son 10 ayda 722'ye yükseldiğini anlattı.

Uluslararası yardım kuruluşlarına destek çağrısı yapan Hasanzey, "Bize gelen hastaların hepsinin durumu kritik. Birçok vilayetten acil durumda hastamız bulunuyor. Malnütrisyon nedeniyle her ay 3-4 çocuk hayatını kaybediyor. Bu hastalık hem çocuğu hem de anneyi psikolojik olarak da olumsuz etkiliyor." dedi.

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Günlerdir hastanede çocuğunun iyileşmesini bekleyen Nazife Kasımi, çocuğunun 2,5 yıldır malnütrisyon hastası olduğunu, yaşadığı vilayet olan Bağlan'da çare bulamayarak Kabile geldiğini anlattı.

Çocuğunun iyileşme gösterdiğini belirten Kasımi, "Kabil'e gelecek paramız bile yoktu ama bir şekilde otobüs bulup buraya geldik. Kocam uyuşturucu bağımlısı. İki yıl önce evi terk etti. Haber alamıyoruz." dedi.

Taliban hükümetinin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Doktor Cavid Hajir ise Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF gibi uluslararası kurumların temin ettiği gıda takviyelerini ülkenin her yerine ulaştıracaklarını belirterek, "Anne sütü ve doğumlar arası zamanın öneminin anlaşılması için kampanyalar düzenlemeye başladık." dedi.

Ülkede işsizlik, fakirlik ve açlık alarm verici seviyelerde. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Afganistan'da akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalan kişi sayısının kış aylarında 22,8 milyona yükselmesinin beklendiğini duyurmuştu.

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FOTOĞRAF 16 Taliban'ın yönetime gelmesi, ABD öncülüğündeki NATO birliklerinin ülkeden ayrılmasıyla kesilen uluslararası yardımlar, ülkedeki açlık ve sefaletin boyutlarını derinleştirdi.<br><br> Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, ülkenin yarısı gıda temininde zorluk yaşarken halkın yüzde 97'sinin yoksul olarak tanımlandığı ülkede, bir lokma ekmek alabilmek için kızlarını satmak zorunda kalan ailelerin sayısı artıyor. Herat vilayet merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Şehr-i Sebz bölgesinde, son 3-4 yıldır ağırlaşan kuraklık ve Taliban ile önceki hükümet arasındaki çatışmalar nedeniyle Badgis, Farah, Gor gibi çevre vilayetlerden göç etmek zorunda kalan binlerce kişi yaşıyor. Burada yaşam mücadelesi veren ve mutfağında birkaç kilo undan başka yiyecek hiçbir şeyleri olmayan Mir Hamza Musazey ve ailesi, günlerdir sadece kuru un yiyerek yaşama tutunma mücadelesi veriyor. Evde birkaç yorgan dışında bir şey yok<br><br>Mir Hamza Musazey, 2 eşi, 5'i kız 6 çocuğuyla kilden yaptığı; tuvaleti, banyosu, mutfağı, elektriği, suyu ve sobası olmayan 2 göz oda evde yaşıyor.<br><br>Çocuklar evin yakınlarında UNICEF'in kurduğu çadır okullarda, okuma yazma öğreniyor.<br><br>Pencereleri naylonla kapatılmış, çatısı yağmurda su damlatan evde 9 kişi yaşayan aile, akşamları donmamak için kalın yorganlar altında yatmak zorunda kalıyor. Daha önce tarlalarda işçi olarak çalıştığını söyleyen Mir Hamza Musazey, hasta olduğunu ve bu nedenle çalışamadığını ifade ederken anneler elleriyle yün temizleyip ip yapıyorlar. Yünden elde edilen ipin 1 kilogramı 50 afganiye (yaklaşık 0,5 dolar) denk geliyor. 1 kilogram ipi elde etmek ise 2-3 günlerini alıyor. Fakirlik nedeniyle 2 kızını sattı<br><br>İlk eşinden 5 kızı bulunan Musazey, erkek çocuk sahibi olmak için ikinci defa evlendiğini ve bu eşinden de 1 kız 1 erkek 2 çocuk sahibi olduğunu söyledi.<br><br>Geçen yıl 1500 dolara 5 yaşındaki kızını Kandaharlı bir kişiye sattığını aktaran Musazey, bu kişinin kızını oğlu ile evlendirmek için satın aldığını, Pakistan'a götürdüğünü ve şu an orada yaşadıklarını söyledi.<br><br>Yaşadıkları bölgede kendileri gibi yüzlerce insanın fakirlik nedeniyle kızlarını satmak istediğini anlatan Musazey, kızlarını dahi arayamadıklarını kaydetti. Eşinin, her gün gözyaşı döktüğünü ve Pakistan'a gidip kızını görmek istediğini aktaran Musazey, \"Yılda bir defa anca kızımla konuşabilirim. Telefona para yükleyecek ve kızımı arayacak maddi imkanım yok. Çocuğumla konuşmak istiyorum ancak buna imkanım yok.\" ifadelerini kullandı.<br><br>3 ay önce 3 yaşındaki bir kızını daha 50 bin afganiye (500 dolar) yine Kandaharlı bir aileye sattığını ve kızın 6 yaşına geldiği zaman evden götürüleceğini söyleyen Musazey, \"Şu an bir parça un alacak paramız dahi yok. 2 kızımı sattım. 4 kızım daha var onları da satmaya mecburum. Satacak kimse de bulamıyorum. Açız, işimiz yok, hiç bir şeyimiz yok.\" dedi. Günlerdir kuru unla besleniyorlar<br><br>Aile en son ne zaman doğru dürüst bir yemek yediğini hatırlamıyor. Annelerin yün ve ip işlerinden haftada kazandıkları 100-200 afgani (yaklaşık 1-2 dolar) ile az miktarda un, patates ve çay alınabiliyor.<br><br>Anne Alembibi Musazey, son günlerde yaptıkları işleri satamadıklarını belirterek günlerdir sadece kuru un yediklerini söyledi.<br><br>Anne ve baba Musazey, \"Bugün ne yediniz?\" sorusuna, \"Hiçbir şey\" yanıtını verirken baba Musazey, 1 kilo unun 2-3 gün kendilerini doyurduğunu söyledi. Anne Musazey, içinde bulundukları durumu şu ifadelerle anlattı:<br><br>\"Bir kızımı Pakistan'a sattım. Kontör parası bulamadığım için kızımla da konuşamıyorum. Kızımın yaşayıp yaşamadığını dahi bilmiyorum. Gün boyu bir takke örüyorum ancak onu da satamıyorum. Yiyecek içecek hiçbir şeyimiz yok. Elimden ne gelirse yapacağım bu durumda. Kızlarımı mecburen sattığım için hep ağlıyorum. Ne yapayım açlıktan ölmektense bu yolu seçtim.\" Kız çocukları küçük yaşta satılıyor<br><br>Açlık ve sefaletin pençesinde hayatta kalma mücadelesi veren Afgan ailelerde, erkek çocuklar genelde şehirde ayakkabı boyacılığı, çöplerden plastik ve kağıt toplama gibi işlerde çalışarak evlerine az da olsa para getirebiliyor. Ancak bazı aileler, kız çocukları eve maddi katkı sağlayamadığı için \"elden çıkarmak\" istiyor. Bu nedenle, küçük kızların evlendirilme amacıyla satılması ülke genelinde sıkça görülen bir durum.<br><br> Satın alan kişiler kızların 11-12 yaşına gelinceye kadar ailesiyle kalmasına izin verebiliyor. Kızlar, bu yaşa eriştiklerinde de alan kişiler ile ya da onların çocukları ile evlendirilmek zorunda bırakılıyor. Afganistan ekonomisi tarihi çöküş yaşıyor<br><br>Taliban’ın 15 Ağustos 2021'de yönetimine gelmesinin ardından bu ülkeye yönelik yardımlar kesildi.<br><br>Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası Afganistan’ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti. Özellikle geçen yaz aylarında artan çatışmalar ve istikrarsızlık nedeniyle zor günler geçiren Afganistan’da, söz konusu yardımların kesilmesi ile ülke ekonomisi içinden çıkılamaz bir hal aldı.<br><br>Afganistan’da işsizlik, fakirlik ve açlık alarm verici seviyelere ulaştı. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Afganistan'da akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalan kişi sayısının en az 18,8 milyon olduğunu ve bu sayının kış aylarında 22,8 milyona yükselmesinin beklendiğini duyurmuştu. Yoksulluğun arttığı Afganistan'da Heratlı aile günlerdir kuru unla besleniyor Afganistan'daki açlık alarm verici seviyede: Kızlarını satıyor, kuru unla besleniyorlar Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından yoksulluk ve sefaletin büyük artış gösterdiği Afganistan'da, Heratlı aile günlerdir sadece kuru un yemek zorunda kalıyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre, ülkenin yarısı gıda temininde zorluk yaşarken halkın yüzde 97'sinin yoksul olarak tanımlandığı ülkede, bir lokma ekmek alabilmek için kızlarını satmak zorunda kalan ailelerin sayısı artıyor. BiP'te paylaş

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