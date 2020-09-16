​Adalar Türkiye’ye teslim edilmeli: Sakız Adası karasuları Türkiye’ye aittir​

Yalım şunları kaydetti: “Ege Denizi’nin kuzeyinde bulunan adaların hukuki statüsü 1914 Altı Büyük Devlet Kararı ve 1923 Lozan Antlaşması ile belirlenmiştir. Buna göre Yunanistan’a Kuzey Ege adalarının egemenliği değil, sadece kullanma hakkı yani zilyetlik hakkı verildi. Kuzey Ege’de bulunan Taşoz, Semadirek, Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Ahikerya, İpsara ve Bozbaba adalarının egemenliği ve mülkiyeti ile birlikte deniz yetki alanları ve hava sahası Türkiye’de kaldı. Lozan Antlaşması’nın 13. maddesi ile Yunanistan’ın adaları askeri maksatlarla kullanmayacağı kararlaştırıldı.”

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İLK PROTESTO 1964’TE

“Yunanistan 1960’lı yılların başında Doğu Ege Denizi’ndeki adaları silahlandırmaya başladı. Türkiye, adaları silahlandırdığı için Yunanistan’ı ilk defa 29 Haziran 1964’de protesto etti. Mevcut durum itibarıyla Yunanistan’a kullanma hakkı verilen 9 adanın hepsi silahlandırılmıştır. Sakız Adası’na bir Yunan Mekanize Tugayı yerleştirilmiştir. Yunanistan’ın askeri tatbikat yaptığı Sakız Adası karasuları Türkiye’ye aittir. Yunanistan, Türk karasularında askeri tatbikat yaparak anlaşmaları açık bir şekilde ihlal ediyor. Yunanistan ateşle oynuyor! Adalara askeri birlik yerleştiren Yunanistan, Kuzey Ege Denizi’ndeki adaların kullanma hakkını kaybetmiştir. Yunanistan, 9 adadaki askeri birlikleri ile vatandaşlarını ana kıtasına tahliye ederek boşaltmalı ve adaları Türkiye’ye teslim etmelidir.”