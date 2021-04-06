Dünya Adidasın eski sahibi Bernard Tapie ve eşi, 4 hırsız tarafından rehin alınıp darp edildi
AVRUPA

Adidas'ın eski sahibi Bernard Tapie ve eşi, 4 hırsız tarafından rehin alınıp darp edildi

Fransız iş adamı ve spor giyim markası Adidas’ın eski sahibi Bernard Tapie ve eşi Dominique Tapie'nin malikanesine 4 hırsız girdi. İddiaya göre evde mücevher kasasını bulamayan hırsızlar Tapie çiftini darp etti. Hırsızlar, çifti elektrik kablosuyla bağladıktan sonra evdeki çeşitli mücevherler ve iki Rolex saat çalıp kayıplara karıştı.

Haber Merkezi Diğer
Adidasın eski sahibi Bernard Tapie ve eşi, 4 hırsız tarafından rehin alınıp darp edildi
Bernard Tapie ve eşi Dominique Tapie

Spor giyim markası Adidas’ın eski sahibi olan Fransız iş adamı Bernard Tapie ve eşi Dominique Tapie, başkent Paris yakınlarındaki Combs-la-Ville’deki evlerine giren dört hırsızın saldırısına uğradı.

Hırsızların, çift uyurken kendilerini korumalara fark ettirmeden birinci kattaki pencereden mülke girdiği belirtildi.

HIRSIZLAR MÜCEVHER BULAMAYINCA SİNİRLENDİ

Evde mücevher kasası bulamayınca sinirlenen hırsızların, Tapie çiftine şiddet uyguladığı ve onları elektrik kablosuyla bağladığı bildirildi.

Olay, hırsızların kaçmasından sonra kablolardan kurtularak komşusuna sığınan 78 yaşındaki Bernard Tapie’nin polisi aramasıyla ortaya çıktı.

EV İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMALARI ŞAŞIRTTI

Çiftin torunu Rodolphe Tapie, dedesinin başına sopayla darbe aldığını ancak çok yorgun olduğundan hastaneye gitmeyi reddettiğini açıkladı.

Hırsızların 70 yaşındaki Dominique Tapie’nin ise saçını çektiği ve yüzüne şiddet uyguladığı ifade edildi.

Çiftin evinden çeşitli mücevherler ve iki Rolex saat çalıp kaçan hırsızlar aranırken, Tapie çiftinin eviyle ilgili bilgi sahibi olmaları kuşku yarattı.

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