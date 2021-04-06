Adidas'ın eski sahibi Bernard Tapie ve eşi, 4 hırsız tarafından rehin alınıp darp edildi

Spor giyim markası Adidas’ın eski sahibi olan Fransız iş adamı Bernard Tapie ve eşi Dominique Tapie, başkent Paris yakınlarındaki Combs-la-Ville’deki evlerine giren dört hırsızın saldırısına uğradı.
Hırsızların, çift uyurken kendilerini korumalara fark ettirmeden birinci kattaki pencereden mülke girdiği belirtildi.
HIRSIZLAR MÜCEVHER BULAMAYINCA SİNİRLENDİ
Evde mücevher kasası bulamayınca sinirlenen hırsızların, Tapie çiftine şiddet uyguladığı ve onları elektrik kablosuyla bağladığı bildirildi.
Olay, hırsızların kaçmasından sonra kablolardan kurtularak komşusuna sığınan 78 yaşındaki Bernard Tapie’nin polisi aramasıyla ortaya çıktı.
EV İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLMALARI ŞAŞIRTTI
Çiftin torunu Rodolphe Tapie, dedesinin başına sopayla darbe aldığını ancak çok yorgun olduğundan hastaneye gitmeyi reddettiğini açıkladı.
Hırsızların 70 yaşındaki Dominique Tapie’nin ise saçını çektiği ve yüzüne şiddet uyguladığı ifade edildi.
Çiftin evinden çeşitli mücevherler ve iki Rolex saat çalıp kaçan hırsızlar aranırken, Tapie çiftinin eviyle ilgili bilgi sahibi olmaları kuşku yarattı.
Video: Dünyanın en talihsiz hırsızı kamerada