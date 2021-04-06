Adidas'ın eski sahibi Bernard Tapie ve eşi, 4 hırsız tarafından rehin alınıp darp edildi

Almanya'da tepki çeken görüntü: Alzheimer hastası Türk'ü silahla vurdular

Almanya'da polis, Alzheimer hastası olduğu iddia edilen 63 yaşındaki bir Türk'ü silahla vurarak ağır yaralarken, olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, 'Alman polisi, elinde oyuncak kamyonetler olduğu halde vatandaşımıza silah sıkıyor, vuruyor ve vatandaşımız şu an hastanede. Almanya makamları umarım gerekeni yapacaktır' ifadelerini kullandı.