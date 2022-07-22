Dünya AFAD Suriyede yıl sonuna kadar 100 bin briket ev tamamlanacak
ORTADOĞU

AFAD: Suriye'de yıl sonuna kadar 100 bin briket ev tamamlanacak

AFET ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığınca, 'İdlib Briket Ev Projesi' kapsamında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde oluşturulan güvenli bölgelerde 259 noktada projelendirilen 78 bin 700 briket evden 61 bininin tamamlandığı, yıl sonuna kadar 100 bin briket evin tamamlanması hedeflendiği bildirildi.

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Haber Merkezi DHA
AFAD: Suriyede yıl sonuna kadar 100 bin briket ev tamamlanacak
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AFAD Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, göçmenlerin kendi topraklarında yaşayabilmesi ve Türkiye'ye sığınan geçici koruma altındaki Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması için 25 Haziran 2020 tarihinde 'İdlib Briket Ev Projesi' başlatıldığı hatırlatıldı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde yürütülen başarılı operasyonlar sonucunda oluşturulan güvenli bölgelerde, siviller için 259 noktada projelendirilen 78 bin 700 briket evden 61 bininin tamamlandığı, göç dalgasının yerinde yönetilerek 53 bin 805 ailenin bu evlere yerleştirildiği kaydedildi.

  • Yıl sonuna kadar 100 bin briket evin tamamlanması hedeflendiği bildirilerek, "Suriye'de oluşturulan güvenli bölgelere sağlanan sağlık, eğitim, barınma gibi hizmetlerin ardından 513 bin Suriyeli, ülkesine gönüllü olarak geri dönmüştür. Ülkemizde ve yardıma ihtiyaç duyan coğrafyalarda yürütülen tüm projelerde olduğu gibi, milletimiz ve uluslararası toplum tarafından takdirle karşılanan bu projede de yasal çerçevede faaliyet gösteren, akredite edilmiş ve insanımızın gönüllü bağışlarıyla uzattığı yardım elini mazlumlara ulaştırma amacı taşıyan sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmaya devam edilmektedir. Kamu kaynağı kullanılmayan projenin her aşaması, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve AFAD Başkanlığı tarafından denetlenmektedir" denildi.

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