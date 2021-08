Afet üstüne afet

Meksika’nın batı bölgesinde etkili olan Grace tropik fırtınası nedeniyle ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Meksika basınında çıkan haberlere göre, kategori 3 seviyesinde, saatte 200 kilometre hıza ulaşan Grace, Veracruz eyaletinde etkili oldu. Fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar ve yıkımlar sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, şiddetli yağmurların devam edeceği uyarısında bulundu.

Çin’de de şiddetli yağış beklentisi nedeniyle sel uyarısı yapıldı. Çin Su Kaynakları Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şiddetli yağışlar sonucu üç gün içinde bazı nehirlerdeki suyun “en yüksek” seviyenin üstüne çıkmasının beklendiği belirtildi ve su baskınlarına hazırlıklı olunması çağrısında bulunuldu.

TENNESSEE'DE SEL BASKINI

ABD’nin doğu eyaleti Tennessee’de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ise 10 kişi yaşamını yitirirken 31 kişi de kayboldu. Tennessee Acil Durum Yönetim Ajansı’ndan yapılan açıklamada, eyaletin birçok bölgesinde şiddetli yağışların sellere neden olduğu belirtildi. Emniyet güçleri tarafından yapılan açıklamada, sellerde 2’si çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği ve ekiplerin kayıp 31 kişiyi arama çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

O BUZUL HIZLA ERİYOR

Gezegenimiz, insan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınma nedeniyle her geçen gün sona doğru yaklaşırken, yeni bir çalışma, 30 yılda büyük bir kısmını kaybeden Antarktika’daki Thwaites Buzulu’nun (Kıyamet Buzulu) düşünüldüğünden daha hızlı eridiğini gösterdi. Uzmanlar, söz konusu buzulun tamamen erimesinin, deniz seviyelerinde büyük yükselmelere neden olacağı ve felaketleri peş peşe getireceği konusunda uyardı. Kıyamet Buzulu’nun tamamen erimesinin, küresel deniz seviyelerinde ortalama 65 santimetre bir yükseliş anlamına geldiği ve bunun da denize kıyısı olan ülkelerin sonu olacağı belirtiliyor.

HENRİ KASIRGASI NEW YORK’TA

ABD’nin doğu kıyılarına ilerleyen Henri Kasırgası dolayısıyla New York’ta acil durum ilan edildiği bildirildi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Atlantik Okyanusu’nda oluşan Henri Kasırgası’nın şiddetinin Kategori 1’e yükseldiğini ve saatte 120 kilometre hızla ABD’nin doğu kıyılarına doğru ilerlediğini duyurdu. New York, Long Island ve New England’da etkili olması beklenen Henri Kasırgası, yetkilileri alarma geçirdi. Kasırgaya yönelik hazırlıklar devam ederken, Long Island ve Connecticut için kasırga uyarısı yapıldı. New York’ta ise olağanüstü hal ilan edildi. New Yorklular, şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgarlar ve elektrik kesintilerine hazırlıklı olmaları konusunda uyarıldılar.

GRACE İLE SARSILDI

