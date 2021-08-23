Dünya Afet üstüne afet
AMERİKA

Afet üstüne afet

Dünya’nın dört bir yanından felaket haberleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Onlarca ülkede yanan milyonlarca hektarlık alanın yaraları henüz sarılamamışken şimdi de sel ve kasırgalar can aldı. Meksika’yı vuran Grace fırtınası sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. ABD’de ise New York’ta yaklaşan kasırga dolayısıyla olağanüstü hal ilan edilirken doğu eyaleti Tennessee’de de şiddetli yağışların yol açtığı selde 10 kişi vefat etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Afet üstüne afet: Bilim insanlarından felaket uyarısı
Meksika'da görülen tropik fırtına 8 can aldı.

Meksika’nın batı bölgesinde etkili olan Grace tropik fırtınası nedeniyle ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Meksika basınında çıkan haberlere göre, kategori 3 seviyesinde, saatte 200 kilometre hıza ulaşan Grace, Veracruz eyaletinde etkili oldu. Fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar ve yıkımlar sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, şiddetli yağmurların devam edeceği uyarısında bulundu.

Çin’de de şiddetli yağış beklentisi nedeniyle sel uyarısı yapıldı. Çin Su Kaynakları Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şiddetli yağışlar sonucu üç gün içinde bazı nehirlerdeki suyun “en yüksek” seviyenin üstüne çıkmasının beklendiği belirtildi ve su baskınlarına hazırlıklı olunması çağrısında bulunuldu.

TENNESSEE'DE SEL BASKINI

ABD’nin doğu eyaleti Tennessee’de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ise 10 kişi yaşamını yitirirken 31 kişi de kayboldu. Tennessee Acil Durum Yönetim Ajansı’ndan yapılan açıklamada, eyaletin birçok bölgesinde şiddetli yağışların sellere neden olduğu belirtildi. Emniyet güçleri tarafından yapılan açıklamada, sellerde 2’si çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği ve ekiplerin kayıp 31 kişiyi arama çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

O BUZUL HIZLA ERİYOR

Gezegenimiz, insan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınma nedeniyle her geçen gün sona doğru yaklaşırken, yeni bir çalışma, 30 yılda büyük bir kısmını kaybeden Antarktika’daki Thwaites Buzulu’nun (Kıyamet Buzulu) düşünüldüğünden daha hızlı eridiğini gösterdi. Uzmanlar, söz konusu buzulun tamamen erimesinin, deniz seviyelerinde büyük yükselmelere neden olacağı ve felaketleri peş peşe getireceği konusunda uyardı. Kıyamet Buzulu’nun tamamen erimesinin, küresel deniz seviyelerinde ortalama 65 santimetre bir yükseliş anlamına geldiği ve bunun da denize kıyısı olan ülkelerin sonu olacağı belirtiliyor.

HENRİ KASIRGASI NEW YORK’TA

ABD’nin doğu kıyılarına ilerleyen Henri Kasırgası dolayısıyla New York’ta acil durum ilan edildiği bildirildi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Atlantik Okyanusu’nda oluşan Henri Kasırgası’nın şiddetinin Kategori 1’e yükseldiğini ve saatte 120 kilometre hızla ABD’nin doğu kıyılarına doğru ilerlediğini duyurdu. New York, Long Island ve New England’da etkili olması beklenen Henri Kasırgası, yetkilileri alarma geçirdi. Kasırgaya yönelik hazırlıklar devam ederken, Long Island ve Connecticut için kasırga uyarısı yapıldı. New York’ta ise olağanüstü hal ilan edildi. New Yorklular, şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgarlar ve elektrik kesintilerine hazırlıklı olmaları konusunda uyarıldılar.

GRACE İLE SARSILDI

Meksika’nın batı bölgesinde etkili olan Grace tropik fırtınası nedeniyle ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Meksika basınında çıkan haberlere göre, kategori 3 seviyesinde, saatte 200 kilometre hıza ulaşan Grace, Veracruz eyaletinde etkili oldu. Fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar ve yıkımlar sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, şiddetli yağmurların devam edeceği uyarısında bulundu.

Rusya doğusundaki orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor: 1.3 milyon hektarlık alan küle döndü
DÜNYA
Rusya doğusundaki orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor: 1.3 milyon hektarlık alan küle döndü

Akdeniz alevlere teslim: Yunanistan ve İtalya orman yangınlarıyla mücadele ediyor
FOTOĞRAF 19
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Yunanistan’ın Mora yarımadasında ve İtalya’nın Pescara kentinin güneyindeki sahil şeridine yakın ağaçlık alanda da büyük bir yangın çıktı.
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Yunanistan’ın Mora Yarımadası’ndaki Zeria ve Ahaia bölgesinde çıkan yangın ile ilgili söndürme çalışmalarını İtfaiye Teşkilatı Başkanı Korgeneral Stefanos Kolokuris koordine ederken, yangına 294 itfaiye personeli, 7 piyade ekibi, 77 itfaiye aracı, 7 helikopter ve 5 uçak ile müdahale edildiği aktarıldı.
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Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, yangını kontrol altına alma çalışmalarının aralıksız sürdüğü, Ziria, Kranidi ve Almiro bölgelerinde bazı köylerin tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi.
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Yunan basınındaki haberlerde, sahil şeridindeki Panagopulos bölgesinde, yoğun dumandan etkilenen yaklaşık 110 çocuğun bulunduğu bir tatil kampının tahliye edildiği, yangın nedeniyle Rio Antirio köprüsünün bir süre trafiğe kapatıldığı kaydedildi.
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Yangın bölgesine giden Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis, bölgede durumun iyiye gittiğini belirterek, Devlet mekanizmasını her alanda acilen harekete geçirdik ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla yangının büyümesini engelledik. Bugünkü durum dünden daha iyi noktada dedi.
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Öte yandan, Rodos Adası, Mikonos Adası ve Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Sofulu bölgesinde de öğlen saatlerinde yeni orman yangınları çıktığı bildirildi.
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Mikonos’da 15 dönümlük çalılık arazi ve iki aracın zarar gördüğü yangın, itfaiye ekipleri ve gönüllüler tarafından kısa sürede söndürülürken, diğer yangın bölgelerine itfaiye araçları ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildiği belirtildi.
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Ülkede geçen hafta, başta Atina yakınlarındaki Dionisos bölgesi olmak üzere Magnisia ve Preveza bölgelerinde yüzlerce hektarlık ormanlık arazi kül olmuş, çok sayıda ev ve araç kullanılamaz hale gelmişti.
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İtalya'nın farklı bölgelerinde günlerdir devam eden orman yangınlarını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.
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İtalyan itfaiyesinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, bugün itibarıyla ülke genelinde 299 yangının devam ettiği, bunlara havadan ve karadan 600'den fazla müdahalede bulunulduğu bildirildi.
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İtalyan itfaiyesinin hafta ortasından bu yana yangınların sürdüğü Sicilya'nın özellikle Messina kenti ve civarındaki Santa Domenica Vittoria, Librizzi, Terme Vigliatore beldelerinde yangınlarla mücadelesinin aralıksız sürdüğü kaydedilen paylaşımlarda, Aidone beldesindeki yangınlara da Canadair model yangın söndürme uçaklarıyla havadan müdahale edildiği aktarıldı.
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Yangınlardan en çok etkilenen yerlerin başında gelen Sicilya adası için Başbakan Mario Draghi, sivil savunma imkanlarının seferber edilmesine yönelik bir kararname imzaladı. Adaya, yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere diğer bölgelerden takviye ekipler gönderildi.
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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin doğusundaki Pescara kentinin güneyindeki sahil şeridine yakın ağaçlık alanda da büyük bir yangın çıktı.
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Sert rüzgarın etkisiyle hızla büyüyüp yayılan alevlerin bölgedeki bazı tesisleri etkilediği, evleri tehdit ettiği ve palmiye ağaçlarının yanmasına yol açtığı aktarıldı.
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Sahil şeridindeki yangın sebebiyle insanların da plajdan kaçtığı belirtildi.
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İtalyan ANSA ajansının haberinde de Pescara'da dramatik sahnelerin yaşandığı ifade edilirken, şu ana kadar alevlerden etkilenen 5 kişinin hastanelere kaldırıldığı bildirildi.
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Akdeniz alevlere teslim: Yunanistan ve İtalya orman yangınlarıyla mücadele ediyor
Yunanistan ve İtalya son bir haftadır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'ın batısında çıkan yangında 5 köy boşaltıldı, en az 8 kişi yaralandı, onlarca ev küle döndü. İtalya'nın ulusal itfaiye teşkilatı ise hafta sonu 800'den fazla yangın meydana geldiğini duyurdu. Pescara kentindeki yangında 53 hektarlık orman alanı zarar gördü, yaklaşık 800 kişi tahliye edildi. Yunanistan'da geçen hafta da başta Atina yakınlarındaki Dionisos bölgesi olmak üzere Magnisia ve Preveza bölgelerinde yüzlerce hektarlık ormanlık arazi kül olmuş, çok sayıda ev ve araç kullanılamaz hale gelmişti.

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