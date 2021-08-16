Dünya Afgan askerler Özbekistandaki pamuk tarlasına indi Taliban Kabili aldı biz de kaçtık
ASYA

Afgan askerler Özbekistan'daki pamuk tarlasına indi: Taliban Kabil'i aldı biz de kaçtık

Afganistan'da helikoptere binerek Taliban'dan kaçan askerler, Özbekistan'daki pamuk tarlasına iniş yaptı. Orada ne işleri olduğu sorulan askerler, "Afganistan'da savaş oldu. Taliban Kabil'i aldı. Bizler de alandan kaçtık." dedi.

Haber Merkezi AA
Afgan askerler Özbekistandaki pamuk tarlasına indi: Taliban Kabili aldı biz de kaçtık
Özbekistan'daki pamuk tarlasına inen Afgan askerler

Özbekistan'da, Taliban'dan kaçan 20'den fazla Afgan askerinin içinde bulunduğu 2 askeri helikopterin Afganistan sınırı yakınlarında, Surhanderya bölgesindeki pamuk tarlasına indiğine ilişkin görüntüler, sosyal medyada yayınlandı.

Gece saatlerinde çekilen görüntüde, Özbek yetkilinin tarlaya iniş yapan 2 helikopterdeki Afgan askerlerine, kim olduklarını ve aralarında yaralıların olup olmadığını sorduğu, Afgan askerlerin de kendilerinin pilot olduklarını söylediği görülüyor.

Afgan askerler helikopterle Özbekistan'da pamuk tarlasına indi
OYNAT 00:37
Afgan askerler helikopterle Özbekistan'da pamuk tarlasına indi
Afganistan'da Taliban'dan kaçan 20'den fazla Afgan askeri helikopterle Özbekistan'daki pamuk tarlasına iniş yaptı. Gece saatlerinde çekilen görüntüde, Özbek yetkilinin tarlaya iniş yapan 2 helikopterdeki Afgan askerlerine, kim olduklarını ve aralarında yaralıların olup olmadığını sorduğu, Afgan askerlerin de kendilerinin pilot olduklarını söylediği görülüyor.

'Başka çare yoktu'

Videoda, bir Özbek yetkilinin "Niye buraya iniş yaptınız ki?" diye sorması üzerine, Afgan askeri Özbekçe, "Afganistan'da savaş oldu. Taliban Kabil'i aldı. Bizler de alandan kaçtık. Başka çare yoktu. Buraya iniş yapmaya mecbur kaldık." şeklinde yanıt veriyor.

Görüntünün sonunda, söz konusu helikopterleri havaalanına götürmek üzere Özbek yetkililerin de helikopterlere bindikleri görülüyor.

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Özbekistan Başsavcılığından yapılan açıklamada, 14-15 Ağustos'ta 585 Afgan askerini taşıyan Afganistan silahlı kuvvetlerine ait 22 askeri uçak ve 24 helikopterin Özbek hava sahasını ihlal ederek ülkeye giriş yaptığı belirtilmişti.

Açıklamada, Hanabad Havaalanı'na iniş yapmak isteyen Embraer tipi Afgan uçağını Tirmiz Havaalanı'na yönlendirmek amacıyla havalanan Mig-29 Özbek askeri uçağının da Afgan uçağıyla çarpışarak Surhanderya bölgesine düştüğü, pilotların ise paraşütle atladığı bildirilmişti.

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