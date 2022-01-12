Afgan kanaat önderlerinden ABD'de kritik temas: Türkiye ara bulucumuz olsun

ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi ve Taliban’ın 15 Ağustos 2021'de Kabil’i alarak hükümeti ele geçirmesinin ardından ülkede insani koşullar giderek kötüleşiyor.

ABD’nin Afgan devletlerine ve özel müteşebbisler ile halka ait 9 milyar dolar civarındaki finansal varlıkları dondurması ve Afganistan’a insani yardımın ulaştırılmasında kullanılabilecek bankacılık sektörüne yönelik kısıtlamalar getirmesi ülkedeki krizi daha da derinleştiriyor.

Bu konuda Washington’da Afgan örgütlerle Amerika Zekat Vakfının ortak düzenlediği “Afganistan için Barış ve İnsani Yardım Konferansı” marjında açıklama yapan Afgan kanaat önderleri ve eski siyasetçiler ülkedeki krize işaret ediyor.

"Gani hükümetinin önünde sonunda çökeceği belliydi"

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani döneminde Senatör ve Senato Başkanı olan ancak Gani tarafından anayasaya aykırı bir şekilde görevden alınan Bahtar Aminzai, “Yolsuz, anayasayı ihlal eden, sadece sözde hükümet olan bir yapının bir ulusun hayalini temsil edemeyeceğini ve en nihayetinde çökeceğini biliyorduk.” dedi.

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Gani yönetiminin Afganistan açısından önemli birçok fırsatı kaçırdığını anlatan Aminzai, ABD ile Taliban arasındaki görüşmelerde Afgan yönetiminin oldukça zayıf kaldığını çünkü Gani’nin birkaç genci müzakereci olarak gönderdiğini dile getirdi.

ABD öncülüğünde kurulmuş olan Afgan hükümetinin temellerinin zayıf olduğuna işaret eden Aminzai, “Temel çok zayıftı ve sadece savaş ağalığı üzerine kuruluydu. Bunun önünde sonunda çökeceği belliydi.” dedi.

Aminzai, “Gani’nin çatışmayı çözemeyeceği, kriz konusunda iyi bir çözüm müzakeresi yapamayacağı açıktı. O sadece Cumhurbaşkanlığı süresini tamamlayacak şekilde işleri uzatma peşindeydi.” değerlendirmesinde bulundu.

15 Ağustos ve sonraki süreçte insanların Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na akın etmesi ve Amerikan uçaklarına binmeye çalışmasına ilişkin görüntüleri değerlendiren Aminzai, 20 yıllık işgal sırasında uluslararası koalisyon ile çalışmış insanların Taliban korkusu ile ülkeden kaçmak için bu süreci bir fırsat olarak gördüğünü ve o görüntülerin her anlamda üzücü olduğunu kaydetti.

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Aminzai, Taliban’ın şu anda muhaliflerini affetme konusunda pozitif mesajlar verdiğini ve bunun da iyi bir gösterge olduğunu kaydetti.

Türkiye’den ABD ile Taliban arasında ara bulucu olması çağrısında bulundu

Eski Afgan siyasetçi, şu anda ülkedeki kıtlık ve insani dramı çözmek için siyaseten ABD ile Taliban’ın aynı dili kullanmasını sağlamak için çaba gösterdiklerini söyledi.

ABD’nin bankacılık sisteminde dondurduğu finansal varlıkların bir kısmının halka ve yerel yatırımcılara ait olduğunu hatırlatan Aminzai, insanların eski hükümet döneminde tasarruflarını güvenlik amacıyla bankalara yatırdığını ancak şu anda ihtiyaçları olduğu halde bu paraya ulaşamadıklarını ifade etti. Aminzai, ABD’nin Afgan bankacılık sisteminde dondurduğu 9 milyardan dolardan fazla bir miktarın 3,5 milyar dolarının hükümetten ziyade yerel teşebbüs ve şahıslara ait olduğuna dikkat çekti.

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Aminzai, “Şu anda uluslararası toplumdan Afgan halkının acil ihtiyacı olan ve devlete ait olmayan varlıkları serbest bırakılmasını istiyoruz.” diye konuştu.

Türkiye ile Afganistan arasında derin bir tarihi bağ olduğunu ifade eden Aminzai, Türkiye’nin ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afganistan’da çok sevildiğini vurguladı.

Aminzai, Türkiye’den, Afganistan’a kalıcı istikrar getirmek üzere ABD ile Taliban arasında aracı olmasını istediklerini belirtti.

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Taliban bile Afgan hükümetinin bu kadar kısa sürede çökmesine şaşırdı

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai’nin danışmanlarından Tajj Eyyubi, Gani hükümetinin çöküşünün herkesi şaşırttığını, 15 Ağustos’ta Taliban’dan birinin kendisini arayarak hükümetin çöküşünün bu kadar hızlı olacağını beklemediklerini söyledi.

Eyyubi, “Aslında onlar (Taliban), şehrin dışında bekleyip siyasi bir çözüme varacaklarını düşünüyorlardı.” dedi.

Gani hükümetini yolsuzlukla eleştiren Eyyubi, “Gani ve ekibi aslında öldürülmekten ziyade, yolsuzluklarından dolayı adaletin önüne çıkarılacaklarından korkuyorlardı. Afganistan’dan kaçan savaş ağalarının çoğu mahkemeye çıkarılmaktan korktu.” değerlendirmesinde bulundu.

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ABD ile Taliban'ın “kucaklayıcı hükümet” konusunda anlaşamadığını belirten Eyyubi, iki tarafın bu konuda ne kastettiğinin de net olmadığına ve bu bağlamda iki tarafın aynı dili kullanmasını sağlamak gerektiğine vurgu yaptı.

FOTOĞRAF 16 Taliban'ın yönetime gelmesi, ABD öncülüğündeki NATO birliklerinin ülkeden ayrılmasıyla kesilen uluslararası yardımlar, ülkedeki açlık ve sefaletin boyutlarını derinleştirdi.<br><br> Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, ülkenin yarısı gıda temininde zorluk yaşarken halkın yüzde 97'sinin yoksul olarak tanımlandığı ülkede, bir lokma ekmek alabilmek için kızlarını satmak zorunda kalan ailelerin sayısı artıyor. Herat vilayet merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Şehr-i Sebz bölgesinde, son 3-4 yıldır ağırlaşan kuraklık ve Taliban ile önceki hükümet arasındaki çatışmalar nedeniyle Badgis, Farah, Gor gibi çevre vilayetlerden göç etmek zorunda kalan binlerce kişi yaşıyor. Burada yaşam mücadelesi veren ve mutfağında birkaç kilo undan başka yiyecek hiçbir şeyleri olmayan Mir Hamza Musazey ve ailesi, günlerdir sadece kuru un yiyerek yaşama tutunma mücadelesi veriyor. Evde birkaç yorgan dışında bir şey yok<br><br>Mir Hamza Musazey, 2 eşi, 5'i kız 6 çocuğuyla kilden yaptığı; tuvaleti, banyosu, mutfağı, elektriği, suyu ve sobası olmayan 2 göz oda evde yaşıyor.<br><br>Çocuklar evin yakınlarında UNICEF'in kurduğu çadır okullarda, okuma yazma öğreniyor.<br><br>Pencereleri naylonla kapatılmış, çatısı yağmurda su damlatan evde 9 kişi yaşayan aile, akşamları donmamak için kalın yorganlar altında yatmak zorunda kalıyor. Daha önce tarlalarda işçi olarak çalıştığını söyleyen Mir Hamza Musazey, hasta olduğunu ve bu nedenle çalışamadığını ifade ederken anneler elleriyle yün temizleyip ip yapıyorlar. Yünden elde edilen ipin 1 kilogramı 50 afganiye (yaklaşık 0,5 dolar) denk geliyor. 1 kilogram ipi elde etmek ise 2-3 günlerini alıyor. Fakirlik nedeniyle 2 kızını sattı<br><br>İlk eşinden 5 kızı bulunan Musazey, erkek çocuk sahibi olmak için ikinci defa evlendiğini ve bu eşinden de 1 kız 1 erkek 2 çocuk sahibi olduğunu söyledi.<br><br>Geçen yıl 1500 dolara 5 yaşındaki kızını Kandaharlı bir kişiye sattığını aktaran Musazey, bu kişinin kızını oğlu ile evlendirmek için satın aldığını, Pakistan'a götürdüğünü ve şu an orada yaşadıklarını söyledi.<br><br>Yaşadıkları bölgede kendileri gibi yüzlerce insanın fakirlik nedeniyle kızlarını satmak istediğini anlatan Musazey, kızlarını dahi arayamadıklarını kaydetti. Eşinin, her gün gözyaşı döktüğünü ve Pakistan'a gidip kızını görmek istediğini aktaran Musazey, \"Yılda bir defa anca kızımla konuşabilirim. Telefona para yükleyecek ve kızımı arayacak maddi imkanım yok. Çocuğumla konuşmak istiyorum ancak buna imkanım yok.\" ifadelerini kullandı.<br><br>3 ay önce 3 yaşındaki bir kızını daha 50 bin afganiye (500 dolar) yine Kandaharlı bir aileye sattığını ve kızın 6 yaşına geldiği zaman evden götürüleceğini söyleyen Musazey, \"Şu an bir parça un alacak paramız dahi yok. 2 kızımı sattım. 4 kızım daha var onları da satmaya mecburum. Satacak kimse de bulamıyorum. Açız, işimiz yok, hiç bir şeyimiz yok.\" dedi. Günlerdir kuru unla besleniyorlar<br><br>Aile en son ne zaman doğru dürüst bir yemek yediğini hatırlamıyor. Annelerin yün ve ip işlerinden haftada kazandıkları 100-200 afgani (yaklaşık 1-2 dolar) ile az miktarda un, patates ve çay alınabiliyor.<br><br>Anne Alembibi Musazey, son günlerde yaptıkları işleri satamadıklarını belirterek günlerdir sadece kuru un yediklerini söyledi.<br><br>Anne ve baba Musazey, \"Bugün ne yediniz?\" sorusuna, \"Hiçbir şey\" yanıtını verirken baba Musazey, 1 kilo unun 2-3 gün kendilerini doyurduğunu söyledi. Anne Musazey, içinde bulundukları durumu şu ifadelerle anlattı:<br><br>\"Bir kızımı Pakistan'a sattım. Kontör parası bulamadığım için kızımla da konuşamıyorum. Kızımın yaşayıp yaşamadığını dahi bilmiyorum. Gün boyu bir takke örüyorum ancak onu da satamıyorum. Yiyecek içecek hiçbir şeyimiz yok. Elimden ne gelirse yapacağım bu durumda. Kızlarımı mecburen sattığım için hep ağlıyorum. Ne yapayım açlıktan ölmektense bu yolu seçtim.\" Kız çocukları küçük yaşta satılıyor<br><br>Açlık ve sefaletin pençesinde hayatta kalma mücadelesi veren Afgan ailelerde, erkek çocuklar genelde şehirde ayakkabı boyacılığı, çöplerden plastik ve kağıt toplama gibi işlerde çalışarak evlerine az da olsa para getirebiliyor. Ancak bazı aileler, kız çocukları eve maddi katkı sağlayamadığı için \"elden çıkarmak\" istiyor. Bu nedenle, küçük kızların evlendirilme amacıyla satılması ülke genelinde sıkça görülen bir durum.<br><br> Satın alan kişiler kızların 11-12 yaşına gelinceye kadar ailesiyle kalmasına izin verebiliyor. Kızlar, bu yaşa eriştiklerinde de alan kişiler ile ya da onların çocukları ile evlendirilmek zorunda bırakılıyor. Afganistan ekonomisi tarihi çöküş yaşıyor<br><br>Taliban’ın 15 Ağustos 2021'de yönetimine gelmesinin ardından bu ülkeye yönelik yardımlar kesildi.<br><br>Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası Afganistan’ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti. Özellikle geçen yaz aylarında artan çatışmalar ve istikrarsızlık nedeniyle zor günler geçiren Afganistan’da, söz konusu yardımların kesilmesi ile ülke ekonomisi içinden çıkılamaz bir hal aldı.<br><br>Afganistan’da işsizlik, fakirlik ve açlık alarm verici seviyelere ulaştı. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Afganistan'da akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalan kişi sayısının en az 18,8 milyon olduğunu ve bu sayının kış aylarında 22,8 milyona yükselmesinin beklendiğini duyurmuştu. Yoksulluğun arttığı Afganistan'da Heratlı aile günlerdir kuru unla besleniyor Afganistan'daki açlık alarm verici seviyede: Kızlarını satıyor, kuru unla besleniyorlar Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından yoksulluk ve sefaletin büyük artış gösterdiği Afganistan'da, Heratlı aile günlerdir sadece kuru un yemek zorunda kalıyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre, ülkenin yarısı gıda temininde zorluk yaşarken halkın yüzde 97'sinin yoksul olarak tanımlandığı ülkede, bir lokma ekmek alabilmek için kızlarını satmak zorunda kalan ailelerin sayısı artıyor. BiP'te paylaş

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"15 Ağustos sadece Afganlar için değil, dünya için de bir trajediydi"

Konferansın organizatörlerinden ve Afganistan’daki 180 sivil toplum kuruluşunun çatı örgütü ACBAR’ın Başkanı Abdussubhan Misbah, “Dürüst olmak gerekirse 15 Ağustos şokunu atlatmış değiliz. Afganlar olarak normal değiliz, iyi hissetmiyoruz. Karşı karşıya kaldığımız durumu asla beklemiyorduk.” ifadelerini kullandı.

Afganistan’da hükümetin çökmesi ve Taliban’ın Kabil'e girmesinin beklenmedik şekilde hızlı gerçekleştiğini söyleyen Misbah, hükümetin çökmesi, ABD’nin çekilmesi ve sonrasında ortaya çıkan insani krizin Afgan halkına çok büyük zorluklar getirdiğini belirtti.

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Misbah, “15 Ağustos sadece Afganlar için değil, dünya için de bir trajediydi.” dedi.

Afgan halkının yüzde 75’inin şu anda fakirlik sınırının altında yaşadığını anlatan Misbah, Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre Afganistan’da 1 milyon civarında çocuğun açlıktan ölebileceğini kaydetti.

Misbah, “Tüm bunlar bizim hükümetimizin beklenmedik şekilde çökmesi, eski liderlerimizin ve uluslararası toplumun başarısızlığından kaynaklandı.” diye konuştu.

Taliban ile ABD’nin halen birçok konuya farklı yaklaştığına işaret eden Misbah, “Onların (ABD ve Taliban) aralarındaki bu anlaşmazlığı bir an önce çözmelerini istiyoruz çünkü zaman daralıyor, oradaki durum daha da acil hale geliyor.” dedi.

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ABD’nin ülkenin bankacılık sistemini dondurmuş olmasını eleştiren Misbah, insani yardımın ulaşması için bu yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirtti.

Misbah, ABD’ye Afganistan’ın dondurulan finansal varlıklarının serbest bırakılmasını talep ederken, ülkede insani yardım konusunda da bir strateji ve plan oluşturulması gerektiğini ifade etti.

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Demir, insani yardımlar için finansal kanalların açılması çağrısında bulundu

Konferansın organizatörlerinden Amerikan Zekat Vakfı Direktörü Halil Demir, ABD’de 100 ila 150 bin Afgan’ın yaşadığını ve bunlar arasında önemli kabiliyet ve deneyime sahip kişilerin bulunduğunu belirterek Zekat Vakfının da bu diasporayı Afganistan’daki insani krizin çözülmesi için ortak bir akıl üretmek üzere bir araya getirmek için çaba sarf ettiğini kaydetti.

Dünyanın Afganistan’a yardım etmek istediğini ancak finans yollarının kapalı olması ve ABD’nin Taliban hükümetini tanımamasının bu ülkeye insani yardımın ulaşmasını engellediğini vurgulayan Demir, “Bankalar bizim yapmak istediğimiz yardımlara hazır değiller. Bu şu andaki en büyük sorun. Yani finansal erişim hizmetlerinin olmaması hepimizin sorunu. Bunu bizim Amerikan devletine yahut Amerikalı yetkililere düşünülmesi gereken bir soru olarak gündemlerine getirmesi ve onlar tarafından buna bir çözüm bulunması gerektiğini izah etmemiz gerekir.” diye konuştu.

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Afganistan’daki krizin tüm insanlığın sorunu olduğuna işaret eden Demir, dünyadaki Müslümanların son derece kötü durumda olan Afgan halkına el uzatması gerektiğinin altını çizdi.

ABD yönetimi, Taliban ile 29 Şubat 2020'de anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Ancak ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.

Taliban'ın Kabil'e girmesi ile on binlerce Afgan Kabil Hamid Karzai Havaalanı'na akın etmiş ve Amerikan askeri nakliye uçakları ile ülkeden kaçmaya çalışmıştı.

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Bazı Afganların uçakların tekerlek kapaklarına asılması ve kapakların kapanması ile düşmeleri objektiflere yansımıştı.