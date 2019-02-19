Dünya Afgan mültecinin sınır dışı edilmesini engelleyen İsveçli aktiviste ceza
AVRUPA

Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini engellemeye çalışan İsveçliye ceza

Afgan mültecinin sınır dışı edilmesini engelleyen İsveçli aktiviste ceza

İsveç'in Göteborg kentinden Afgan bir göçmenin sınır dışı edilmesi bindiği uçaktaki yolcular tarafından protesto edilmişti. İsveçli bir aktivist, göçmenin uçağa bindirilmesi için koltuğuna oturmamış ve bu eylemi başarıyla sonuçlanmıştı. Aktivist Elin Ersson'a para cezası verildi.

Haber Merkezi Diğer
İsveçli Elin Ersson
İsveçli Elin Ersson

Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini uçaktan canlı yayınladığı direniş ile engellemek isteyen aktivist İsveçli Elin Ersson hava trafiği kurallarını ihlâlden ceza aldı.

DW'nin haberine göre, İsveçli Elin Ersson THY'nin 23 Temmuz'da Göteborg-İstanbul seferini yapan uçakta bir Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini engellemek için koltuğuna oturmayı reddetmiş ve uçağın kalkmasına engel olmuştu. Protestosu başarıyla sonuçlanan Elin yaşananları Facebook hesabından canlı yayınlamıştı.

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İsveç'in Göteborg kentinden Afgan bir göçmenin sınır dışı edilmesi bindiği uçaktaki yolcular tarafından protesto edildi. Dün Landvetter Havalimanı'ndan Göteborg-İstanbul seferini yapan ve ülkesine sınır dışı edilecek Afgan bir göçmeni taşıyan uçak, 21 yaşındaki İsveçli aktivist Elin Ersson'un protestosu nedeniyle bir saat rötar yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan Ersson, 52 yaşındaki göçmene yapılanın "tamamen yasa dışı" olduğunu savunarak sınır dışı kararının durdurulmasını istedi.
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Ancak Göteburg Mahkemesi 21 yaşındaki Ersson'u havacılık kurallarını ihlâl etmekten 3 bin kron, yaklaşık 324 dolar, para cezasına çarptırdı.

Savcılık makamı Ersson'a iki hafta hapis cezası verilmesini talep etmişti. Ancak mahkeme para cezasını yeterli buldu.

Sosyal bilimler öğrencisi olan Ersson aynı zamanda İsveç'in sığınmacıların iadesine ilişkin hukuki düzenlemelerini değiştirmeye çalışan bir sivil toplum grubunun da üyesi. Ersson'un avukatı cezayı temyiz edeceklerini söyledi.

Genç aktivistin videosunu sadece kendi facebook hesabı üzerinden 100 bini aşkın kişi izlemiş, video Twitter, instagram ve youtube gibi diğer sosyal medya mecralarında da milyonlarca kez paylaşılmıştı.

Elin'in sınır dışı edilmesini engellediği 52 yaşındaki Afganlı ise daha sonra sınır dışı edilmişti.

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