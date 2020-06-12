Afganistan 2 bin Taliban mahkumunu daha serbest bırakacak

Sovyetlere ve Amerika'ya mezar olan ülke: Afganistan'da Taliban'ı neden yenemediler? ​

Son 200 yıldır Afganistan topraklarında savaş var. İngiltere, Fransa, Rusya ve Hint işgalini sona erdiren Afganlar, son 40 yılda önce Sovyetler Birliği'ni Amerikan ordusunu hezimete uğrattı. Uzun yıllar savaştan ve çatışmalardan yorulmuş ülke şu günlerde kritik bir dönemece girdi. Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatması beklenen anlaşmayı resmen imzaladı. Peki bu anlaşmanın detaylarında neler var? Barış anlaşmasıyla ilgili süreç nereye evrilebilir? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız anlattı: