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Dünya Afganistan 2 bin Taliban mahkumunu daha serbest bırakacak
ASYA

Afganistan 2 bin Taliban mahkumunu daha serbest bırakacak

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkedeki hapishanelerde tutuklu bulunan 2 bin Taliban mahkumunun daha serbest bırakılacağını söyledi. Gani, sanal ortamda düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, daha önce serbest bırakılan 3 bin Taliban mahkumuna ek olarak 2 bin Taliban mahkumunun daha yakında serbest bırakılacağını belirtti.

Haber Merkezi AA
Taliban mahkumları serbest bırakılıyor
Taliban mahkumları serbest bırakılıyor

Mahkum takasının bugüne kadar çok iyi ilerlediğini ifade eden Gani, Taliban ile müzakerelerin de yakın zamanda başlamasını beklediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Gani, savaşın artık çözüm yolu olmadığını, tüm sorunların müzakere yoluyla çözülebileceğini vurguladı.

  • Afganistan topraklarının başka ülkeler için asla kullanılmayacağını dile getiren Gani, ''Biz tüm ülkelerle iyi ilişkiler içerisinde olmak istiyoruz.'' dedi.

Taliban'dan açıklama

Taliban'ın Katar Ofisi Sözcüsü Suhail Şahin, sosyal medya hesabından, mahkum takasının sona ermesiyle barış görüşmelerine hazır olduklarını açıkladı.

  • Taliban'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması sürecinin devam ettiğini hatırlatan Şahin, bu sürecin bitmesiyle bir hafta içerisinde müzakerelere başlamaya hazır olduklarının altını çizdi.

ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma kapsamında Taliban üyesi 5 binden fazla mahkumun, karşı taraftan da binden fazla rehinenin Afganlar arası müzakerelerin başlamasından önce serbest bırakılması gerekiyor.

Afganistan'da 250 Taliban üyesi daha serbest bırakıldı
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Afganistan'da 250 Taliban üyesi daha serbest bırakıldı

Taliban ile barış görüşmeleri süreci

Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Afgan hükümeti Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunmuş ve bu amaçla Barış Konseyi kurmuştu.

  • Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Haziran 2013'te, hükümet ile Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da yapılması planlanıyordu. Ancak Taliban'ın müzakerelerin yürütüleceği ofise "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti görüşmelerden çekilmişti. Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereleri de askıya alınmıştı.

Sovyetlere ve Amerika'ya mezar olan ülke: Afganistan'da Taliban'ı neden yenemediler? ​
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Sovyetlere ve Amerika'ya mezar olan ülke: Afganistan'da Taliban'ı neden yenemediler? ​
Son 200 yıldır Afganistan topraklarında savaş var. İngiltere, Fransa, Rusya ve Hint işgalini sona erdiren Afganlar, son 40 yılda önce Sovyetler Birliği'ni Amerikan ordusunu hezimete uğrattı. Uzun yıllar savaştan ve çatışmalardan yorulmuş ülke şu günlerde kritik bir dönemece girdi. Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatması beklenen anlaşmayı resmen imzaladı. Peki bu anlaşmanın detaylarında neler var? Barış anlaşmasıyla ilgili süreç nereye evrilebilir? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız anlattı:


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