Dünya Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ABD Temsilcisi Halilzadla görüştü
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ASYA

Eşref Gani ABD'li yetkili ile görüştü

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ABD Temsilcisi Halilzad'la görüştü

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile görüştü. Halilzad, Taliban'ın Afgan yetkililerle doğrudan görüşmesine hazırlık yapılması gerektiğini kaydetti

Haber Merkezi AA
Halilzad'ın ilerleyen günlerde Taliban yetkilileriyle Katar'da görüşme yapması bekleniyor.
Halilzad'ın ilerleyen günlerde Taliban yetkilileriyle Katar'da görüşme yapması bekleniyor.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Gani'nin, çıktığı yeni barış turu kapsamında başkent Kabil'e gelen Halilzad ile Başkanlık Sarayı'nda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, ikilinin barış görüşmeleriyle ilgili yapılan çalışmalar ile bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritasını ele aldığı vurgulandı.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Halilzad, Taliban'ın Afgan yetkililerle doğrudan görüşmesine hazırlık yapılması gerektiğini kaydetti

Halilzad'ın ilerleyen günlerde Taliban yetkilileriyle Katar'da görüşme yapması bekleniyor.

Barış görüşmeleri süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurulmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanmış ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

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