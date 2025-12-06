Afganistan ile Pakistan sınırında çatışma: 4 ölü

Pakistan ile Afganistan arasında akşam saatlerinde çıkan şiddetli çatışmada 4 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. İki ülke, birbirini ateş açmakla suçladı.Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Maalesef bu akşam Pakistan tarafı, Kandahar eyaletinin Spin Boldak’da Afganistan’a yönelik bir saldırı daha başlattı ve bu durum Afganistan güçlerinin karşılık vermesine yol açtı" ifadelerini kullandı.
Afganistan ile Pakistan yönetimleri, aralarındaki sınır bölgesinde dün akşam düzenlenen saldırılarla ilgili karşılıklı suçlamalarda bulundu. İki ülke de saldırılarda önce kendi topraklarının hedef alındığını ve bunlara karşılık verildiğini savundu.
Kabil merkezli Tolo News kanalına konuşan yetkililer, Afganistan'ın Spin Boldak bölgesinde 5 kişinin saldırılarda hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını söyledi. Pakistan'da yayın yapan Dawn gazetesinin haberine göre ise ülkenin Çaman bölgesinde 3 kişi yaralandı.
Müzakereler sonuçsuz kaldı
İki ülke arasında daha önce de ekimde sınır çatışmaları yaşanmış ve 15 Ekim'de duyurulan geçici ateşkes, Türkiye ve Katar'ın desteğiyle taraflar arasında yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.Katar'ın başkenti Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komite toplantısı için iki ülke heyetleri, 25 Ekim'de İstanbul'da bir araya gelmişti.
Öte yandan, 7 Kasım'da müzakerelerin sonuçsuz kaldığı ve askıya alındığı duyurulmuştu.