Afganistan'da altın madeninde göçük: 5 kişi hayatını kaybetti

Kaşgar'ın tarihi camisinin son hali içler acısı

Doğu Türkistan'ın Kaşgar kentindeki Tarihi Id-Kah Camii'sinin 4 yıl önce binlerce kişiden oluşan bir cemaate sahipti. Bugün ise camiye Müslümanların girişi yasak. Çin, 1997 yılından bu yana 1200'ün üzerinde büyük camiyi ibadete kapattı. Yüzlerce küçük mescidin de kapısına kilit vuruldu.