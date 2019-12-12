Dünya Afganistanda altın madeninde göçük 5 kişi hayatını kaybetti
ASYA

Afganistan'da altın madeninde göçük: 5 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'da altın madeninde göçük: 5 kişi hayatını kaybetti

Badahşan Valiliği Sözcüsü Nik Muhammed Nazari, basına yaptığı açıklamada, Ragistan ilçesindeki altın madeninde işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
35 işçi ise göçük altında kaldığı açıklandı.
35 işçi ise göçük altında kaldığı açıklandı.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Ragistan ilçesinde bir altın madeninde meydana gelen göçük sonucu 5 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı.

İlk belirlemelere göre 5 işçinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Nazari, 5 işçinin de yaralandığını söyledi.

Nazari, 35 işçinin göçük altında kaldığını, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan ocak ayında da Badahşan'ın Kohistan ilçesindeki altın madeninde meydana gelen göçük sonucu 30 işçi hayatını kaybetmişti.

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