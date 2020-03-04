Dünya Afganistanda asker ölümlerinin sonu gelmiyor Taliban karakola saldırı düzenledi
ASYA

Afganistan'da asker ölümlerinin sonu gelmiyor: Taliban karakola saldırı düzenledi

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 16 asker hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Afganistan'da Taliban saldırısında 16 asker öldü.
Afganistan'da Taliban saldırısında 16 asker öldü.

Kunduz İl Şura Başkan Yardımcısı Safiullah Amiri, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz'un Bag Şirket bölgesindeki askeri karakola saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

  • Amiri, saldırıda 16 askerin yaşamını yitirdiğini, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini söyledi.

Amiri, takviye birliklerin bölgeye ulaşmasıyla militanların geri çekildiğini kaydetti.

Öte yandan görgü tanıklarının ifadesine göre ise saldırıda 16 askerin yanı sıra 4 sivil polis hayatını kaybetti.

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