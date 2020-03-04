Afganistan'da asker ölümlerinin sonu gelmiyor: Taliban karakola saldırı düzenledi

Dünya

Göçmenler kapılara yüklenince Merkel telaşlandı: Türkiye sınırında güvenli bölgeye ihtiyacımız var

Türkiye'nin, İdlib'deki insani durumun Avrupa ülkeleri tarafından dikkate alınmaması üzerine uygulamaya geçtiği açık kapı politikası Almanya Başbakanı Merkel'i telaşlandırdı. Göçmenler sınır kapılarına dayanınca açıklama yapan Merkel, "Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var" dedi.