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Dünya Afganistanda Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için şükür namazı kılındı
ASYA

Afganistan'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için şükür namazı kılındı

Afganistan'ın birçok kentinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra bugün cuma namazı kılınması dolayısıyla şükür namazı eda edildi. Cami imamı cuma hutbesinde İslam alemi için bugünün çok önemli bir gün olduğunu vurguladı. Namaz sonrası cemaat Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İslam alemi için dua etti.

Haber Merkezi AA
Kabil ve Herat'ta cuma namazına müteakip şükür namazı kılındı.
Kabil ve Herat'ta cuma namazına müteakip şükür namazı kılındı.

Afganistan'ın birçok kentinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra bugün cuma namazı kılınması dolayısıyla şükür namazı eda edildi.

Ülkenin en büyük kentlerinde Mezar-ı Şerif'teki Ravza-i Şerif Camisi'nde cuma namazı sonrası iki rekat şükür namazı kılındı.

Cami imamı cuma hutbesinde İslam alemi için bugünün çok önemli bir gün olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İslam alemi içi dua edildi

Ayasofya'nın yıllar sonra tekrar ibadete açılmasını yeni bir fetih olarak nitelendiren cami imamı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam aleminin lideri ve savunucusu olduğunu kaydetti.

Namaz sonrası cemaat Erdoğan ve İslam alemi için dua etti.

Ülkenin başkenti Kabil ve Herat'ta da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla cuma namazına müteakip şükür namazı kılındı.

Öte yandan Afganistan Hac ve Evkaf Bakanlığı, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasından dolayı mutlu olduklarını ve bu kararın İslam dünyasına hayırlı ve bereketli olmasını temenni ettiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da kılınan namaz sonrası ilk açıklama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da kılınan namaz sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'nde kılınan ilk Cuma namazının ardından Fatih Sultan Mehmet Hanın türbesini ziyaret etti. Erdoğan burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbe için minbere fethin sembolü kılıçla çıktı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbe için minbere fethin sembolü kılıçla çıktı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da ilk namaz öncesi hutbeye fethin sembolü olan kılıç ile çıktı.

Osmanlı döneminin Fetih geleneğinde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılırdı. Minberin giriş kısmına da kılıç konulurdu.


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