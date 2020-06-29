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Dünya Afganistanda bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda 23 sivil hayatını kaybetti
ASYA

Afganistan'da bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda 23 sivil hayatını kaybetti - Son dakika

Afganistan'da bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda 23 sivil hayatını kaybetti

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Sangin ilçesinde pazar yerinde düzenlenen roketli ve bombalı saldırıda 23 sivil hayatını kaybetti. Saldırıda 15 sivilin de yaralandığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Saldırıların Taliban tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Saldırıların Taliban tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Afganistan'da Helmand Valiliği, Sangin ilçesinin "Kuhne Bazar" pazar yerine önce 4 roket mermisinin isabet ettiğini, ardından kalabalığın arasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 23 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 15 sivilin de yaralandığı bildirildi.

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Açıklamada, saldırıların Taliban tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Görgü tanıkları saldırıların halkın pazarda alışveriş yaptığı sırada düzenlendiğini söyledi. Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Helmand'ın Sangin ilçesinin çoğu bölgesi Taliban kontrolünde bulunuyor.

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