Afganistan'da bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda 23 sivil hayatını kaybetti

Çin'i sel felaketi vurdu: Haziran ayından itibaren 78 kişi öldü, 3,5 milyar dolardan fazla ekonomik zarar meydana geldi

Çin'in güneybatısında üç gün önce başlayan şiddetli yağış sel felaketine yol açtı. Şiddetli yağışa bağlı sel ve toprak kayması sonucu, en az 12 kişi hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin de arandığı bildirdi. Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, dün akşam yaptığı açıklamada, Haziran ayının başından bu yana yaşanan sel baskınında, 78 kişinin ölü veya kayıp olduğunu, 100 binden fazla evin zarar gördüğünü ve 3,5 milyar dolardan fazla ekonomik zarara neden olduğunu belirtti.