Dünya Afganistanda büyük deprem 255 kişi hayatını kaybetti
ASYA

Afganistan'da büyük deprem: 255 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'da merkez üssü Host vilayeti olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre 255 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Afganistanda büyük deprem: 255 kişi hayatını kaybetti
Foto/arşiv

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin büyüklüğü önce 6,1 olarak açıklarken, daha sonra 5,9 olarak güncelledi.

Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklandı.

Yerel saatle 01.24'te meydana gelen deprem başkent Kabil de dahil nüfus yoğunluğunun olduğu civar şehirlerde güçlü bir şekilde hissedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre 255 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem: En az 255 kişi hayatını kaybetti
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Afganistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem: En az 255 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde en az 255 kişi yaşamını yitirdi.

PAKİSTAN'DA DA HİSSEDİLDİ

Yerel saatle 01.24'te meydana gelen deprem başkent Kabil de dahil nüfus yoğunluğunun olduğu civar şehirlerde güçlü bir şekilde hissedildi. Deprem ayrıca, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın önemli Pakistan şehirlerinde de hissedildi.

  • Ocak ayında da Afganistan'ın Badgis vilayetinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 26 kişi hayatını kaybetmişti.

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