Dünya Afganistanda camiye bombalı saldırı Ölü ve yaralılar var
ORTADOĞU

Afganistan'da camiye bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendiği, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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Haber Merkezi Diğer
Afganistanda camiye bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
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Afganistan'n batısındaki Herat vilayetinde bir camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi.

Patlamada 1 din adamının hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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