Afganistan'da camiye bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Afganistan'n batısındaki Herat vilayetinde bir camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi.
Patlamada 1 din adamının hayatını kaybettiği aktarıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Afganistan'n batısındaki Herat vilayetinde bir camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi.
Patlamada 1 din adamının hayatını kaybettiği aktarıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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