Afganistan'da Eşref Gani yeniden cumhurbaşkanlığına seçildi

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5. İslami Dayanışma Oyunları 2021’de Konya’da

İslam İşbirliği Teşkilatı İslami Dayanışma Spor Federasyonu tarafından 4 yılda bir organize edilen İslami Dayanışma Oyunlarının beşincisi 2021 yılında Konya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Ev sahibi ülke anlaşma imza törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Konya’mızın bu önemli organizasyona ev sahipliğine layık en güzide şehir olduğuna yürekten inanıyorum” dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Sporun barış, kardeşlik ve hoşgörü olduğu düşünüldüğünde 5. İslami Dayanışma Oyunları Konya’ya çok yakışacak” diye konuştu.