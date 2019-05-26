Afganistan'da hava saldırısında yanlışlıkla siviller vuruldu

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Şirzad ilçesinde Taliban'a yönelik düzenlenen hava saldırısında yanlışlıkla 5 sivilin öldürüldüğü bildirildi.
- Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, güvenlik güçlerinin Şirzad'ın Tatu köyünde Taliban'a yönelik hava operasyonu yaptığını söyledi.
Operasyon sırasında yanlışlıkla sivillerin hedef alındığını ifade eden Hogyani, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 5 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Hogyani, operasyonda 10 Taliban militanının da öldürüldüğünü kaydetti.