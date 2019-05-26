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Dünya Afganistanda hava saldırısında yanlışlıkla siviller vuruldu
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ASYA

Afganistan'da hava saldırısında yanlışlıkla siviller vuruldu

Afganistan'da hava saldırısında yanlışlıkla siviller vuruldu

Nangarhar Valiliği, Taliban'a yönelik operasyonda yanlışlıkla aralarında çocukların da bulunduğu 5 sivil hedef alındığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Hogyani, operasyonda 10 Taliban militanının da öldürüldüğünü kaydetti.
Hogyani, operasyonda 10 Taliban militanının da öldürüldüğünü kaydetti.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Şirzad ilçesinde Taliban'a yönelik düzenlenen hava saldırısında yanlışlıkla 5 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

  • Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, güvenlik güçlerinin Şirzad'ın Tatu köyünde Taliban'a yönelik hava operasyonu yaptığını söyledi.

Operasyon sırasında yanlışlıkla sivillerin hedef alındığını ifade eden Hogyani, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 5 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Hogyani, operasyonda 10 Taliban militanının da öldürüldüğünü kaydetti.

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