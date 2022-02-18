Afganistan'da kuyuya düşen çocuk hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinden üzerine köpek saldıkları Filistinli gence gözaltı

İşgalci İsrail askerleri, polis köpeğini Filistinli gencin üzerine salarak gözaltına aldı. Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esir İşleri Heyeti tarafından yapılan basın açıklamasında, İsrail askerlerinin Filistinli gence polis köpeğini saldırttıkları video paylaşıldı. Batı Şeria'nın El-Bire bölgesinde 14 Şubat günü gerçekleştiği belirtilen olayda, Malik Mualla adlı 19 yaşındaki Filistinli gencin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, İsrail güçlerinin polis köpeğini kasten Malik Mualla'ya saldırttığına dikkat çekilerek, Filistinli gencin korkutulduğu kaydedildi. Videoda, Filistinli gencin İsrail askerlerine teslim olmak için ellerini kaldırdığı, silahlarını Filistinli gence doğrultan askerlerin köpeği bıraktığı görüldü.