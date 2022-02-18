Dünya Afganistanda kuyuya düşen çocuk hayatını kaybetti
ORTADOĞU

Afganistan'da kuyuya düşen çocuk hayatını kaybetti

Afganistan'ın güneyindeki Zabul vilayetinde 3 gün önce kuyuya düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Afganistanda kuyuya düşen çocuk hayatını kaybetti
Afganistan'da kuyuya düşen çocuk hayatını kaybetti.

Taliban yönetiminin Zabul Kültür Müdürü Vekili Şarafat Viyal, basına yaptığı açıklamada, Zabul'un Celdek bölgesinde 3 gün önce kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuğa ulaşıldığını söyledi.

  • Sağlık ekiplerinin çocuğa sıkıştığı yerde müdahalede bulunduğunu ifade eden Viyal, buna rağmen çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Viyal, Taliban yetkililerinin, çocuğun sağ kurtarılması için ellerinden geleni yaptığını kaydetti.

  • Öte yandan, Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından, çocuğun ailesine ve Afganistan halkına başsağlığı diledi.

Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakan Vekili Molla Muhammed Yakub Mücahid ve İçişleri Bakanlığı Başdanışmanı Enes Hakkani, çocuğu kurtarma çalışmalarını yakından izlemek için dün bölgeye gitmişti.

Afganistan'da kuyuya düşen çocuğu kurtarma çalışmaları devam ediyor
DÜNYA
Afganistan'da kuyuya düşen çocuğu kurtarma çalışmaları devam ediyor

Afganistan’da kızlar okula döndü
DÜNYA
Afganistan’da kızlar okula döndü

Afganistan'da kömür madenindeki göçük: 10 kişi öldü
DÜNYA
Afganistan'da kömür madenindeki göçük: 10 kişi öldü
Sona gelindi

Sona gelindi

​Kız Kulesi restorasyon ile gözlerini yeniden açıyor.
Yasak alanda büyük skandal

Yasak alanda büyük skandal

​Dalış yapmak için gidenler fark etti.
Mahrem imamdan itirafçı olabilecek FETÖcülere talimat: Çözülmeyin!

110 bin lira harcayarak 70 yıl önceki haline çevirdi.

İşte Rusya'nın Ukrayna'yı muhtemel işgal planı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.