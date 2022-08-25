Afganistan'da son bir ayda yaşanan sellerde 182 kişi öldü

Afganistan'ın farklı vilayetlerinde son bir ay içerisinde yaşanan sel felaketlerinde 182 kişi hayatını kaybetti.
Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle son bir ay içerisinde 182 kişinin öldüğünü söyledi.
Sellerde 250 kişinin yaralandığını ifade eden Mücahid, 3 bin 109 evin tahrip olduğunu kaydetti.
Mücahid, taşkınların binlerce hektar tarım arazisine zarar verdiğini belirtti.
Taliban geçici hükümetinin Afet Yönetimi Devlet Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Nesim Hakkani de Bakanlık olarak selzedelere acil yardım ulaştırmak için çalışma yaptıklarını vurguladı.
Öte yandan ülkenin Logar vilayetinin Hoşi ilçesinde pazar günü öğle saatlerinde meydana gelen selde 20 kişi ölmüştü.
Ayrıca Afganistan Meteoroloji Kurumu, iki gün içerisinde aşırı yağışların, ülkenin 24 vilayetinde taşkınlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.
DÜNYA
Afganistan sele teslim oldu: 20 ölü
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Afganistan’da şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı.
Meydana gelen sel felaketinde 22 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Ülkenin 12 vilayetinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu, 500 evin yıkıldığı, 2 bin evde hasar meydana geldiği öğrenildi.
Selde ayrıca en az 300 hayvanın telef olduğu ve yaklaşık bin 214 hektarlık tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.<br>
Ghor, Badgis, Parvan, Samangan, Faryab ve Bağlan vilayetlerinin selden en çok etkilenen bölgeler olduğu belirtildi.<br>
Uluslararası Kızılhaç Örgütü sel bölgelerinde yardım çalışmalarını sürdürürken, Taliban yetkililerinin yardım için uluslararası örgütlere başvurduğu bildirildi.
Afganistan’da sel felaketi: 22 ölü 40 yaralı
Afganistan'da şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen selde 22 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı ifade edildi.