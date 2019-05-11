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Dünya Afganistanda yol kenarına yerleştirilen bomba patladı
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ASYA

Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı

Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı

Afganistan'ın Navemiş ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 sivil hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Bombanın, Taliban tarafından bölgeye yerleştirildiği belirtildi.
Bombanın, Taliban tarafından bölgeye yerleştirildiği belirtildi.

Afganistan'ın Daykundi vilayetinin Navemiş ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 sivilin öldüğü bildirildi.

  • Navemiş İlçe Kaymakamı Hacı Bal Han, basına yaptığı açıklamada, ilçe merkezine yakın bir bölgede yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçişi sırasında patladığını belirtti.

Patlamada 8 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Han, 3 sivilin de yaralandığını söyledi.

Han, bombanın, Taliban tarafından bölgeye yerleştirildiğini kaydetti.

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