Dünya Afganistandaki havalimanında ABD askerlerine verilen bebekle ilgili yeni gelişme
ASYA

Afganistan'daki havalimanında ABD askerlerine verilen bebekle ilgili yeni gelişme

Afganistan'da Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nda duvarın üzerinden ABD askerlerine verilirken görüntülenen bebek ailesine kavuştu.

Haber Merkezi AA
Afganistandaki havalimanında ABD askerlerine verilen bebekle ilgili yeni gelişme
Amerikalı bir askerin dikenli tellerle çevrili bir duvarın üzerinden uzanarak bir bebeği aldığı görülüyor.

Gulf Today gazetesinin haberine göre, Pentagon Sözcüsü John Kirby, sosyal medyada Kabil'de havalimanında bir duvarın üzerinden geçirilirken görüntülenen bebeğin durumu hakkında bilgi verdi.

Kirby, "Bahsi geçen görüntüde, bebeğin ailesi askerlerden hasta olduğu için bebeğe bakmalarını istedi" dedi.

Bunun üzerine, bir askerin duvarın üzerinden uzanarak bebeği aldığını ve tedavi için götürdüğünü aktaran Kirby, tedavinin ardından bebeğin ailesine teslim edildiğini kaydetti.

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Afganistan'dan tahliye edilen bir kadın ABD uçağında doğum yaptı

Kirby, ABD askerinin bu tutumunu "bir merhamet eylemi" olarak nitelendirdi.

Sosyal medyada yayılan videoda, Amerikalı bir askerin dikenli tellerle çevrili bir duvarın üzerinden uzanarak bir bebeği aldığı ve korumalı yerleşkeye taşıdığı görülüyor.

Türkiye ve Azerbaycan askerleri Kabil'de omuz omuza görev yapıyor
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Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki tahliye hareketliliği sürüyor.
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Kabil'de görevli Türk ve Azerbaycan askerleri, havalimanında tek millet, iki devlet anlayışıyla tahliye mesaisini omuz omuza yürütüyor. İki ülke askerleri, havalimanı ve çevresinde koordineli bir şekilde Türklerin tahliyesi için görev yapıyor. Havalimanının güvenliği için 24 saat nöbette olan Azerbaycanlı askerler, Türk güvenlik güçleriyle birlikte ihtiyacı olanlara yardım elini uzatıyor.
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Türkiye ve Azerbaycan askerleri Kabil'de omuz omuza görev yapıyor
Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkeden ayrılmak isteyenlerin beklediği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı ve çevresinde Türkiye ve Azerbaycan askerleri omuz omuza görev yapıyor.


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