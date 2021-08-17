Dünya Afganistanın ABD bankalarındaki hesapları donduruldu
AMERİKA

Afganistan'ın ABD bankalarındaki hesapları donduruldu

Afganistan'da kontrolün Taliban'ın eline geçmesinin ardından ABD’nin Taliban’ın önceki hükümetten kalan paraya erişimini kısıtlamak için yeni bir hamle yaptığı iddia edildi. Afganistan ulusal rezervlerine ait ABD’deki banka hesaplarının dondurulduğu öne sürüldü.

Haber Merkezi İHA
Afganistanın ABD bankalarındaki hesapları donduruldu
Taliban (Arşiv)

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından uluslararası toplumdaki endişe devam ediyor. ABD basınında yer alan haberde, ABD’nin Taliban’ın önceki hükümetten kalan paraya erişimini kısıtlamak adına ABD bankalarında bulunan Afganistan ulusal rezervlerine ait banka hesaplarını dondurduğu iddia edildi.

Kararın ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Bakanlığa bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi yetkilileri tarafından alındığı aktarıldı.

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'Afgan hükümetinin varlıkları Taliban'a verilmeyecek'

İsmi açıklanmayan ABD’li hükümet yetkilisine dayandırılan haberde yetkilinin, Afgan hükümetinin ABD’de sahip olduğu hiçbir Merkez Bankası varlığının Taliban’a verilmeyeceğini ifade ettiği aktarıldı. Haberde, varlıkların dondurulmasının 11 Eylül saldırılarının ardından Taliban’a uygulanan yaptırımlar kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

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Uluslararası Para Fonu verileri, Afgan hükümetinin Taliban saldırısı öncesi Nisan 2021’de 9,4 milyar dolarlık ulusal rezerve sahip olduğunu gösterirken, bu rezervin ne kadarının ABD bankalarında tutulduğu bilinmiyor.

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