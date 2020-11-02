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Dünya Afganistanın başkentinde korkunç saldırı 19 kişi hayatını kaybetti
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Afganistan'ın başkentinde korkunç saldırı: 19 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın başkentindeki Kabil Üniversitesine düzenlenen bombalı ve silahı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, ülkenin en büyük üniversitesi olan Kabil Üniversitesine öğle saatlerinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırılar ile sonrasındaki çatışmada, çoğu öğrenci 19 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Aryen, 22 kişinin yaralandığı, güvenlik güçleri ile saldırganlar arasındaki çatışmanın sona erdiğini belirtti. Sözcü Aryen, 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Afganistan'ın başkentinde patlama ve silah sesleri duyuldu
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Afganistan'ın başkentinde patlama ve silah sesleri duyuldu
Afganistan'ın başkentindeki Kabil Üniversitesi'nde patlama ve silah sesleri duyuldu. Üniversitede bulunanlar büyük panik yaşadı. Olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi.

Önce saldırılar ardından çatışma

Ülkenin en büyük üniversitesi olan Kabil Üniversitesine öğle saatlerinde kimliği ve sayısı belli olmayan saldırganlarca bombalı ve silahlı saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışma çıkmıştı. Aryen, üniversite etrafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığını ve öğrencilerin çoğunun tahliye edildiğini açıklamıştı.

  • Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırıyla ilgilerinin bulunmadığı ifade edilmişti.

Sınav ve kitap fuarı açılışı vardı

Kabil Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bugün sınav olduğu biliniyordu, saldırının da bu bölümde düzenlendiği iddia ediliyor. Ayrıca üniversitede bugün birçok üst düzey yetkilinin katılımıyla "Afganistan-İran Dostluk Kitap Fuarı"nın açılışı yapılacaktı.

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