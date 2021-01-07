Dünya Afganlar arası müzakerelerin ikinci aşaması tekrar başladı
ASYA

Afganlar arası müzakerelerin ikinci aşaması tekrar başladı

Afganistan'da kalıcı barışın sağlanması için Taliban'la yürütülen Afganlar arası müzakerelerin ikinci aşaması kapsamında Doha'da tekrar bir araya gelen tarafların gündemini "içerikli müzakereler" oluşturuyor.

Haber Merkezi AA
Afgan yönetimi, Taliban’ın ABD ile 29 Şubat 2020'de yaptığı anlaşmanın Doha müzakerelerinde temel referans belge şeklinde tanınması talebinde direniyor.
Afgan yönetimi, Taliban’ın ABD ile 29 Şubat 2020'de yaptığı anlaşmanın Doha müzakerelerinde temel referans belge şeklinde tanınması talebinde direniyor.

Afganistan'da kalıcı barışın sağlanması için Taliban'la yürütülen Afganlar arası müzakerelerin ikinci aşaması kapsamında Doha'da tekrar bir araya gelen tarafların gündemini "içerikli müzakereler" oluşturuyor.

Afganistan müzakere heyeti sözcüsü Nadır Nadıri, basına yaptığı açıklamada, Taliban ve Afganistan heyetlerinin onayıyla bazı konuların danışılması için 14 Aralık'ta ara verilen müzakerelerin ikinci aşamasının tekrar başladığını söyledi.

5 Ocak'ta başlaması planlanan görüşmeler, Afganistan müzakere heyetinin bir gün gecikmeyle Katar'a gitmesi nedeniyle dün akşam başladı.

İşgaller ülkesi Afganistan
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İşgaller ülkesi Afganistan
Önce Sovyetler Birliği ardından ABD'nin işgali ile büyük katliamlara ve göçlere sahne olan ancak bunca zulme rağmen dünyanın gözünü yumduğu ülke Afganistan. Atlas bu bölümünde var olduğu günden beri işgallerle savaşan, kaosun merkezinde yaşam mücadelesi veren Afganistan'a uzanıyor.

Taliban’la barış süreci

ABD’nin Taliban’la 29 Şubat 2020’de barış anlaşmasına varmasının ardından Afganlar arası süreç başladı.

Eylül 2020’de Katar’ın başkenti Doha’da müzakere masasına oturan Kabil yönetimi ile Taliban, ilk olarak usul ve ilkeleri ele aldı. Taliban, müzakerelerde çıkacak sorunlarla ilgili Hanbeli fıkhının esas alınmasını isterken Kabil yönetimi ülkede bu fıkha mensup olmayan kesimler bulunduğu gerekçesiyle itiraz etti. ABD’nin ara buluculuğu ve tarafların esneklik göstermesiyle uzlaşı sağlandı.

Doha’da bugün bir araya gelen tarafların ikinci tur görüşme gündemini ise "içerikli müzakereler" oluşturuyor. Buna göre Afgan yönetimi ve Taliban, müzakerelerin konu başlıkları ve önceliklerine karar verecek.

Afgan yönetimi, önceliğin ateşkesin sağlanması ve Taliban’ın eylemlerini durdurması şeklinde belirlenmesinde ısrar ediyor. Taliban ise kendisinin de temsil edileceği bir geçiş yönetimi oluşturulmasına öncelik verilmesini istiyor.

Afgan yönetimi ayrıca Taliban’ın ABD ile 29 Şubat 2020'de yaptığı anlaşmanın Doha müzakerelerinde temel referans belge şeklinde tanınması talebinde direniyor. ABD’yle yapılan anlaşmaya kendisinin taraf olmadığını yineleyen Kabil yönetimi, Taliban’ı tanıyan ve ABD askerlerinin çekilmesini karara bağlayan söz konusu anlaşmanın elini zayıflattığı düşüncesinde.

Afganlar arası müzakerelerin ikinci aşaması Katar'ın başkenti Doha'da yarın devam edecek
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Afganlar arası müzakerelerin ikinci aşaması Katar'ın başkenti Doha'da yarın devam edecek
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