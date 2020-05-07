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Dünya Afrika Birliği Afrika ülkeleri düşük rakamlara aldanmamalı
AFRİKA

Afrika Birliği: Afrika ülkeleri düşük rakamlara aldanmamalı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Dr. John Nkengasong, yeni tip koronavirüs vakalarında görülen düşük rakamların kıta ülkelerini aldatmaması gerektiğini belirterek Avrupa ve ABD’yi örnek gösterdi.

Haber Merkezi AA
Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 50 bini aştı.
Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 50 bini aştı.

Nkengasong, haftalık çevrim içi basın toplantısında, kıtada salgınla mücadelede yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu ve şu anki resmin aldatıcı olmaması gerektiğini söyledi.

Şimdiye kadar kıtada görülen vaka sayısının 51 bin 968, ölü sayısının ise 2 bin 12 olduğunu aktaran Nkengasong, “Kovid-19, çok hızlı yayılan bir virüs, düşük rakamlar bizi aldatmamalı. ABD ve Avrupa’da olup bitenlere bakılmalı.” dedi.

Herhangi bir Afrika ülkesinin her an hızlı bir yükselişle karşılaşmasının muhtemel olduğuna işaret eden Nkengasong, daha fazla test yapılması ve hastaların izole edilmesinin önemine değindi.

MADAGASKAR 'BİTKİSEL İLACINI' KANITLAMALI

Nkengasong, Madagaskar’ın geliştirdiği ve Kovid-19 hastalarını iyileştirdiği ileri sürülen bitkisel ilaç Covid Organics'e ilişkin bu ülkeyle temas kurduklarını ancak bu ilacın çözüm olduğunu söylemek için “güvenirliğinin” ve “etkisinin” kanıtlanmasının gerektiğini vurguladı.

Madagaskar'ın iyi doktor ve uzmanlara sahip olduğunu belirten Nkengasong, söz konusu ilacın bilimsel olarak teste tabi tutulmadan çözüm olarak görülemeyeceğinin altını çizdi.


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