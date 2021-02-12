Dünya Afrikada Koronavirüs ölümleri yüzde 40 arttı
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Afrika'da Koronavirüs ölümleri yüzde 40 arttı

DSÖ, Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs nedeniyle görülen ölümlerin son bir ayda yüzde 40 arttığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Afrika'da Kovid-19 ölümleri son bir ayda yüzde 40 arttı.
Afrika'da Kovid-19 ölümleri son bir ayda yüzde 40 arttı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, geride kalan bir ayda Afrika kıtasında Kovid-19'a bağlı 22 bin 300'den fazla ölüm kaydedildiği ve bunun bir önceki ay kayda geçen yaklaşık 16 bin ölümden yüzde 40 daha fazla olduğu aktarıldı.

Kıtada ölümle sonuçlanan vakaların ilerleyen günlerde 100 bini aşmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, son bir ayda 32 ülkedeki ölümlerde artış olduğu vurgulandı.

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Kıtadaki ikinci dalganın Ekim 2020'de başladığı ve 6 Ocak 2021'de zirveye ulaştığı belirtilen açıklamada, ikinci dalganın birinciden daha hızlı ve daha ölümcül olduğuna işaret edildi.

  • Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, "Gördüğümüz artan Kovid-19 ölümleri trajik ama aynı zamanda Afrika'daki sağlık çalışanlarının ve sisteminin tehlikeli şekilde aşırı gerildiğinin de tedirgin edici uyarı işaretleri." değerlendirmesinde bulundu.

Kıtadaki vaka sayısı 3 milyon 740 bini geçerken, ölü sayısı da 97 bin 401'e çıktı.

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