Dünya Afrikada son yılların en şiddetli kuraklığı yaşanıyor Somalinin yarısı açlık sınırında
AFRİKA

Afrika’da son yılların en şiddetli kuraklığı yaşanıyor: Somali'nin yarısı açlık sınırında

Afrika Boynuzu 2020 yılının başından bu yana yeterli yağışı alamıyor. Somali, Kenya ve Etiyopya’da yetersiz yağışların sebep olduğu kuraklığın son 40 yılın en şiddetli kuraklığı olduğu belirtiliyor. Milyonlarca kişi temiz suya ve gıdaya ulaşamıyor. Durumdan en çok etkilenen ülke Somali’de nüfusun yarısı açlık sınırında.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Afrika’da son yılların en şiddetli kuraklığı yaşanıyor: Somalinin yarısı açlık sınırında
Eğer acil müdahale edilmezse on binlerce insan öleceği ve milyonlarca insanın yaşadığı yeri terk ederek göç edeceği tahmin ediliyor.

Kuraklık yüzünden tarım ve hayvancılık yapılamadığı için insanlar kitleler halinde göç ediyor. Tarım havzalarını besleyen nehirlerdeki su seviyesi kritik eşiğin altında. Bebekler ve çocuklar yetersiz beslenmenin yol açtığı hastalıklarla mücadele ediyor.

  • Yetersiz beslenme ve göç kaynaklı sorunlarla mücadele etmek için Somalili yetkililer ve uluslararası kuruluşlar kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Acil durum çağrısında bulunuyorlar. Eğer acil müdahale edilmezse on binlerce insan öleceği ve milyonlarca insanın yaşadığı yeri terk ederek göç edeceği tahmin ediliyor.


'Sıranın bize geldiğinin farkındaydık’

Eşiyle birlikte göç etmek zorunda kalan Adem amca:

“Eşimle birlikte karar verdik evimizi terk etmeye. Ben 90, o 80 yaşında. Bu yaştaki insanlar için yürümek bile kolay değildir. 2 gün sürecek yolculuk zor olacaktı ama yapmalıydık. Yaşadığımız yerde kuraklıktan dolayı hayvanlarımız ölmeye başlamıştı. Artık sıranın bize geldiğinin farkındaydık. Yapılması gereken tek şey daha güvenli bölgelere gitmekti. Yaşlı olduğumuz için güvenli yolları biliyorduk. Yolculuk 2 gün sürdü. Suyumuzun ve yiyeceğimizin bitmemesi için sürekli dua ettik. Sonunda sağ salim buraya, kampa, ulaştık. Hala burada olduğumuza inanamıyorum. Dualarımız kabul oldu.”

'Yaşamak için başka çarem yok'

Asili Muhammed 19 yaşında hamile bir kadın olarak 4 gün boyunca gece gündüz yürüyerek kampa nasıl ulaştığını anlatıyor.

“Kuraklık ve kıtlık yüzünden köyümüzde hayvanlarımız öldü. Tarım yapamıyorduk. Kocam geride kalan eşyalarımıza bakması için göç edemedi. Yoldayken vahşi hayvanlardan ve hırsızların önümüzü kesmesinden korkuyordum. Yaşamak için başka çarem yoktu, karnımdaki çocuğum için dayanmak zorundaydım.”

El Hidaye ve çevresindeki bir çok kamplardan sorumlu olan Guleed Abdi Hussein (36) (Gaarassbaley Bölgesi Sosyal İşler Komiseri) kuraklığın neden olduğu insani krize dikkat çekiyor:

" Afrika boynuzunda son 40 yılın en büyük kuraklığını yaşıyor. Milyonlarca insan bu kıtlıktan etkilendi. Sadece Beydeva şehrine kuraklık nedeniyle 800 bin kişi göç etti. Kuraklık sebebiyle hayvanlarımız öldü. Somali'nin en uzun nehri Şabella nehirikam kurumak üzere. Nehirlerdeki su seviyelerinin azalması yüzünden bölgede tarım ve hayvancılık yapılamıyor. Çok ciddi gıda krizi ile karşı karşıyayız. Mogadişu Geresbella bölgesindeki iki kampta sadece 100.000 kişi kuraklık nedeniyle göç eden var. Burada kuraklıktan kaçan göçmenler için Somali devleti ve uluslararası yardım kuruluşlarıyla çalışıyoruz. Buralara gelen göçmenlerin durumuna dikkat çekmek için kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz."

‘Ölse de yaşasa da borç bulmak zorundayım’

Şükri Hasan Hacı (20) anlatıyor:

“Çocuğum Abdurrahman Yusuf Muallim 4 aylık. Yetersiz beslendiğim için çocuğum bu hastalıkla doğdu. Doğduktan sonra sütüm olmadığı emziremediğim için sürekli şekerli suyla beslemek zorunda kaldım. Hastaneye arabayla gelmek için borç aldık. Diğer 3 çocuğuma köyde anneanneleri bakıyor. Eğer yağmurlar tekrar yağarsa tarım yapıp borcumu ödeyebilirim. Evladım yaşadığı müddetçe hastanede kalacağız. Eğer ölürse burada kalırsak veya iyileşir de dönersek yine borç bulmak zorundayız yoksa iki gün yürümek zorunda kalacağız.“

Goboledka Bay Hastanesinde yetersiz beslenme yoğun bakımındaki onlarca kadından sadece ikisi. Onlar kadar şanslı olmayan binlerce anne ve bebek var. Beydeva şehrinin bulunduğu Bay bölgesinin en büyük hastanesi olan Goboleedka Bay Hastanesine gelen hastaların çoğunluğunu yetersiz beslenen bebekler oluşturuyor.

Hastanenin SC (Stabilization Center) sorumlusu Mahmud Muhammed Ali ( 31) hastanenin durumunu anlatıyor :

"Hastane hizmetlerimiz ücretsiz olduğu için çok uzaklardan hastalar geliyor. Bu sene kuraklıktan dolayı yetersiz beslenmeden kaynaklı hastalarda inanılmaz artış var. Şu anda yoğun bakım ünitemizde 68 çocuk var. Oksijen cihazlarımız yetersiz olduğu için yalnızca durumu kritik hastalara bağlayabiliyoruz. Kan şekeri ve nabız ölçer cihazlarımız yetersiz. Gelen hastaların sadece yüzde 85'i kurtulabiliyor."

İHH kuraklık yaşanan Doğu Afrika için çalışma başlatıyor
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İHH kuraklık yaşanan Doğu Afrika için çalışma başlatıyor

BM: Afrika Boynuzu'nda milyonlarca kişi şiddetli kuraklıkla karşı karşıya
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BM: Afrika Boynuzu'nda milyonlarca kişi şiddetli kuraklıkla karşı karşıya

Afrika'nın kurak toprakları yeşeriyor: Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 13 ülkede 96 su kuyusu ve vakıf çeşmesi
FOTOĞRAF 24
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Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, insanlığın vicdan yükünü omuzlayan bir sivil toplum kuruluşu olarak hayata dokunan her alanda yardım ulaştırmaya gayret ettiklerini söyledi.
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Özellikle Afrika ülkelerinde açlık ve yoksulluğun yanında temiz suya erişme konusunda da çok ciddi zorluklar yaşandığına dikkati çeken Açık, “Hayırseverlerimizin vakfımıza yapmış olduğu bağışlarla temiz suya erişmek için kilometrelerce yol katetmek zorunda kalan kardeşlerimize umut oluyoruz.
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Afrika’nın kurak topraklarına ekilen iyilik tohumları açılan su kuyusu ve vakıf çeşmeleriyle yeşeriyor.
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Kurban döneminde sahaya giden ekiplerimiz, milletimizin emaneti kurbanların kesim ve dağıtım işlemlerini bitirdikten sonra yapımını tamamladığımız su kuyusu ve vakıf çeşmelerinin açılışını gerçekleştiriyor” diye konuştu.
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Sadece Afrika değil dünyanın neresinde olursa olsun temiz içme suyuna erişmenin hayati önem taşıdığını ve bu yönde çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Açık, şöyle devam etti:
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“Bu kapsamda Benin’de 13, Burkina Faso’da 12, Togo’da 11, Gana’da 11, Zimbabve’de 9, Senegal’de 8, Nijer’de 7, Çad’da 6, Zambiya’da 5, Liberya ve Mali’de’ 4’er, Pakistan ile Uganda’da 3’er tane olmak üzere toplam 96 su kuyusu ve vakıf çeşmemizin açılışı arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirildi.
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Açılan çeşmelerimizden yaklaşık 10 bin kişi istifade ediyor.
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Çeşmeleri daha fazla kişinin istifade edebilmesi için okul, cami, hastane gibi insanların yoğun olarak bulunduğu ve toplanma merkezleri olarak kabul edilen yerlere yapmaya gayret ediyoruz.”
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Su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarken olabildiğince derinlere sondaj vurmaya gayret ettiklerini belirten Açık, “Açtığımız çeşmelerimiz 50-250 metre derinliklerinde.
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Bu kadar derine inerek hem daha temiz ve kaliteli suya erişmiş oluyoruz hem de kaynaklardan uzun yıllar boyunca istifade edilmesini sağlıyoruz.
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Ayrıca çeşmelerimizden suyu güneş enerjisi ile çıkartıyor, kesintisiz kullanımını sağlamak için Vakıf Çeşmesi diye adlandırdığımız binaların içerisindeki tanklara suyun depolanmasını sağlıyoruz.
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Bu sayede insanlar çeşmelerimizden daha rahat istifade ediyorlar” şeklinde konuştu.
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Açık, vatandaşların bagis.tdv.org adresinden su kuyusu açtırmak için bağışta bulunabileceğini veya 0312 416 90 00’ı arayarak detaylı bilgi alabileceklerini söyledi.
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Afrika'nın kurak toprakları yeşeriyor: Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 13 ülkede 96 su kuyusu ve vakıf çeşmesi
Vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında 77 ülkede Türk milletinin emaneti kurbanları keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı, bu ülkelerin 13'ünde de 96 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarak insanlığın hizmetine sundu.
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