Afrika’da yeni tehlike ​

Terör örgütü DEAŞ, Suriye ve Irak’ta azalan nüfusundan sonra Afrika’ya yönelişini sürdürüyor. Örgütün Libya, Kuzey Nijerya ve Sahra bölgesinden başlayarak Afrika’da genişlemeye başladığı tespit edildi. Afrika’daki saldırılar, daha önce birçok ülkede yaptığı gibi Müslüman toplumlara yönelik gerçekleştirildi. Öte yandan terör örgütünün bin 300 üyesinin Doğu Kongo›daki hapishanelerden kaçtığı duyuruldu. DAEŞ, “Batı Afrika Vilayeti”, “Orta Afrika Vilayeti” ve “Sina Vilayeti” adlı üç önemli kolla terör faaliyetlerini hayata geçiriyor. Irak ve Suriye›den farklı olarak Afrika›da örgütün araziyi kontrol etmeye odaklanmadığı ve bunun yerine yerel hareketlerle işbirliği yaptığı belirlendi.

MOZAMBİK’E SALDIRI