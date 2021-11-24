Dünya Afrikalı çocuk Fransız İHAsını sapanla vurarak etkisiz hale getirdi
AFRİKA

Afrikalı çocuk Fransız İHA’sını sapanla vurarak etkisiz hale getirdi

Fransız ordusunun teröristleri desteklediğinden şüphelenen binlerce Burkina Faso vatandaşı, geçiş yolunda canlı kalkan olurken; askerlerin otoparka sığınmasını fırsat bilen bir çocuk, İHA’yı düşürdü.

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Haber Merkezi Diğer
Afrikalı çocuk Fransız İHA’sını sapanla vurarak etkisiz hale getirdi
Afrikalı çocuk, ülkesinde kahraman ilan edildi.

Burkina Faso vatandaşları, Fildişi Sahili'nden Nijer'e gitmek üzere ülkelerinden geçen bir Fransız askeri lojistik konvoyunun yolunu Kai kentinde kapattı.

  • Fransız ordusunun teröristleri desteklediğinden şüphelenen binlerce Kai sakini, askeri lojistik konvoyunun geçiş yolunda canlı kalkan oluşturdu.

Sapanla düşürülen Fransız İHA'sı.
Sapanla düşürülen Fransız İHA'sı.

İHA’YI SAPANLA DÜŞÜRDÜ

Geçişlerine izin verilmeyen Fransız askerler, duvarlarla çevrili bir otoparka sığındı.

  • Bu sırada bir çocuk, protestocuların üzerinden uçarak tepkilerine neden olan Fransız ordusuna ait bir İHA’yı sapanıyla vurarak düşürdü.

Afrikalı çocuk, ülkesinde kahraman ilan edildi.
Afrikalı çocuk, ülkesinde kahraman ilan edildi.

ULUSAL KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Düşen İHA, öfkeli kalabalık tarafından paramparça edildi.

Küçük çocuk ise Burkina Faso'nun ulusal kahramanı oldu.

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Fransızlar Türkiye'yi örnek gösterdi: İHA savaşlarına hazırlanmalıyız

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FOTOĞRAF 6
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Türkiye'nin her geçen gün yeni başarılara imza attığı insansız hava aracı alanında Fransa da kolları sıvadı.
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Model ismi 'Patroller' olan İHA, daha önce de havada sadece 10 dakika kalabilmiş ve yerleşim birimine düşmüştü.
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O kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
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Türkiye'nin her geçen gün yeni başarılara imza attığı insansız hava aracı alanında Fransa da kolları sıvadı.
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Fransa, pek çok teknik problemle karşılaştıkları Patrolleri, gelecekte silahlandıracak SİHA haline getirmeyi planlıyor.
Fransa'nın silahlandırmak istediği İHA'sı 'Patroller' yine çakıldı
Fransız 'Safran' adlı savunma şirketinin geliştirdiği MALE tipi insansız hava aracı, dünkü test uçuşunda oluşan bir hata sonucu denize çakıldı.

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