Dünya Afrikayı Avrupaya bağlayacak denizaltı internet kablosuEquiano
AVRUPA

Afrika'yı Avrupa'ya bağlayacak denizaltı internet kablosu:Equiano

Togo hükümetinin “büyük bir dijital altyapı dönüşümü girişimi” olarak selamladığı Avrupa'ya bağlı yeni bir Google denizaltı internet kablosunun ilk inişinin Togo'nun başkenti Lome'da olacak. Böylece ülkedeki insanlar hızlı bir bir şekilde internete erişebilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Afrikayı Avrupaya bağlayacak denizaltı internet kablosu:Equiano
​Afrika'yı Avrupa'ya bağlayacak denizaltı internet kablosu

Projeyi ilk olarak 2019'da açıklayan Google, kablonun bu bölgeye hizmet etmek için inşa edilmiş önceki bir kablodan yaklaşık 20 kat daha fazla ağ kapasitesine sahip olacağını söyledi.

Afrikalı insanlar kesintisiz internete erişebilecek

Togo hükümeti ve Google ortak bir yayında, Nijerya doğumlu yazar ve kölelik karşıtı Olaudah Equiano'nun adını taşıyan "Equiano" kablosunun, ülkedeki ve Batı Afrika'daki milyonlarca insana gelişmiş yüksek hızlı ve uygun fiyatlı internet erişimi sağlayacağını söyledi. İniş Togo'nun başkenti Lome'da olacak.

Togo'nun dijital ekonomi ve dijital dönüşüm bakanı Cina Lawson, işbirliğinin ülkenin “tüm vatandaşlar için ekonomik olarak faydalanabilmeleri için kamu ve sosyal hizmetleri geliştirme taahhüdünü” daha da gösterdiğini söyledi. Kablo ayrıca, Güney Afrika'nın Cape Town kentinde son bir inişten önce Nijerya ve Namibya'da iniş yapacak.

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