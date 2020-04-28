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Dünya Afrinde bomba yüklü tankerle terör saldırısı düzenlendi 20 kişi yaşamını yitirdi
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Afrin'de bomba yüklü tankerle terör saldırısı - Son dakika

Afrin'de bomba yüklü tankerle terör saldırısı düzenlendi: 20 kişi yaşamını yitirdi

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen terör saldırısında ölen sivillerin sayısı 20'ye yükselirken, yerel güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediğini değerlendiriyor.

Haber Merkezi AA
Yerel medya, çok sayıda yaralı olduğunu; olay yerine ambulansların sevk edildiğini duyurdu.
Yerel medya, çok sayıda yaralı olduğunu; olay yerine ambulansların sevk edildiğini duyurdu.

Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu caddesinde bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi.

Saldırıda ölen sivillerin sayısı 20'ye yükselirken, onlarca sivil yaralandı. Yaralılar Afrin merkezindeki hastanelere kaldırılırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Patlama sonucu çevrede birçok binada hasar meydana gelirken, yol üzerindeki birçok araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve sağlık personeli çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alan eylemler düzenliyor.

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