Afrin’de bombalı terör eylemi sivilleri hedef aldı: En az 4 kişi hayatını kaybetti 15 kişi ise yaralandı

Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Afrin ilçesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında en az 4 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.

Saldırıda yoldan geçen sivillerden ez 4’ü yanarak can verirken, 15 kişi yaralandı.

OYNAT 00:00 Afrin'de bomba yüklü araç patladı Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Patlamanın ardından çıkan yangına arama kurtarma ekipleri müdahale etti.

Patlama anında çevrede siviller bulunuyordu.

DÜNYA İran’a saldırmak isterken Afrin başladı

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor

Tedavi altına alınan sivillerden bazılarının durumu ağır olduğu için ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun, 18 Mart 2018’de Zeytin Dalı Harekatı’yla terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardığı ilçede, örgüt hücreleri zaman zaman sivilleri hedef alan bombalı saldırılar düzenliyor.

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını bildiriyor.