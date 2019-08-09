Dünya Afrinde üs bölgesine saldırı 2 askerimiz yaralandı
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Afrin'de üs bölgesine saldırı: 2 askerimiz yaralandı - Son dakika

Afrin'de üs bölgesine saldırı: 2 askerimiz yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK’lı teröristler tarafından Afrin'deki bir üs bölgesine tanksavarlı saldırısı düzenlendiğini ve iki askerimizin yaralandığını açıkladı. Saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedeflerin de vurulduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK’lı teröristler tarafından Afrin'deki bir üs bölgesine yapılan tanksavar saldırısı sonucu, 2 askerimizin yaralandığını açıkladı.

Saldırıya karşılık verildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK’lı teröristler tarafından Afrin’deki bir üs bölgemize yapılan tanksavar saldırısı sonucu, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla vurulmuştur" denildi.

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