Dünya AİHM kararları artık Rusyada uygulanmayacak
AVRUPA

AİHM kararları artık Rusya’da uygulanmayacak

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı ve halen devam etmekte olan savaş nedeniyle Avrupa Birliği üyesi devletler ve uluslararası mekanizmaların Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlar devam ediyor. Avrupa Birliği ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürecin başından beri Rusya'yı savaşı durdurması ve işlediği savaş suçları için hesap vermesi için baskı yapmaktaydı. Bu baskılar ve tepkiler sonrası Rusya Federal Meclisi’nin alt kanadı Devlet Duması’nda yapılan oylama ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarının artık uygulanmamasına karar verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
AİHM kararları artık Rusya’da uygulanmayacak
Arşiv


Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarıyla birlikte Avrupa Birliği ve Rusya arasındaki ilişkiler tamamen kopma evresine geldi. Rusya, kendilerine yönelik AB’den gelen yaptırımlar ve Avrupa Konseyi’nde söz hakkının kısıtlanmasını gerekçe göstererek 15 Mart’ta, Avrupa Konseyi’nden resmen çekilmişti. Bu girişime bağlı olarak Rusya Federal Meclisi’nin alt kanadı Devlet Duması’nda bugün yeni bir karara imza atıldı. Devlet Duması’nda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarının Rusya’da uygulanmamasına ilişkin yasa tasarısı milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Davalar Rusya tarafından kabul görmeyecek

Kabul edilen yasa tasarısına göre, Rusya’nın, Avrupa Konseyi’nden resmen çekilme kararı aldığı 15 Mart tarihinden sonraki davalar Rusya tarafından kabul görmeyecek. Bu tarihten önce açılan davaları kazananlar 1 Ocak 2023 tarihine kadar Rus mahkemelerine başvuru yaparak tazminatlarını alabilecek. Yasa tasarısına göre, tazminat ödenecek kişilere de Rus para birimi ruble ile ve sadece Rus bankaları üzerinden ödeme yapılacak.

“AİHM, Batılıların siyasi mücadele aracı haline geldi”

Yasa tasarısının Devlet Duması’nda kabul edilmesinden sonra açıklama yapan Devlet Duması Başkanı Viaçeslav Volodin kabul edilen yasa tasarısını savunarak, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Batılı politikacıların elinde ülkemize karşı siyasi mücadelenin bir aracı haline geldi. Bazı kararları Rusya Anayasası, değerlerimiz ve geleneklerimizle doğrudan çelişiyordu” dedi.

Avrupa Birliği ülkelerinden Rusya'dan petrol alımına yasak
DÜNYA
Avrupa Birliği ülkelerinden Rusya'dan petrol alımına yasak

Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı doğal gazı içerecek yeni bir kısıtlama uygulaması beklenmiyor
DÜNYA
Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı doğal gazı içerecek yeni bir kısıtlama uygulaması beklenmiyor

Rusya'dan ikisi bakan 61 ABD'liye yaptırım kararı
DÜNYA
Rusya'dan ikisi bakan 61 ABD'liye yaptırım kararı
Kilosu 60 bin lira: Safranda bu yıl hedef 30 kilogramın üzerinde

Kilosu 60 bin lira: Safranda bu yıl hedef 30 kilogramın üzerinde
Kendisiyle çay içmek istiyorum

'Kendisiyle çay içmek istiyorum'

​Erik tarlası soyulan çiftçi şoka girdi.
Münbiçte PKK/YPGli teröristlerin kullandığı ABD yapımı TOWlar görüntülendi

​Sanki bit pazarı: Görenler 'bu kadar olmaz' diyerek isyan etti.

Bakan Çavuşoğlu: ​Türkiye olarak bu planı uygulanabilir görüyoruz

​'Yetkililere sesleniyoruz denetim şart.'

Türkiye için büyük güç: Düşmanı havada avlayacak.

​Altı yıldır evlerine hiç gidemediler.

​Tarih verildi: Tüm nesneler üzerinde denenecek.

Tek bedende iki ayrı dünya: Tıp camiası büyük heyecanla karşıladı.

​Milyonlarca memuru ilgilendiriyor: Örneklerle tek tek anlatıldı.

Bakan Bozdağ: Kira sözleşmelerinde artış önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.