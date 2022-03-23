Rusya Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle AİHM'de taraf olmayacak

Avrupa Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarılmasının ardından 16 Eylül'den itibaren AİHM'e taraf olmayacağı belirtildi.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin bu kararı bugün onayladığı ifade edilen açıklamada, AİHM'in 16 Eylül'e kadar Rusya'ya karşı yapılan başvuruları inceleyeceği kaydedildi.
Açıklamada, Rusya'nın finansal yükümlülüklerini 16 Mart'a kadar yerine getirmesi gerektiği aktarıldı.
Avrupa Konseyi, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'yı 16 Mart'ta üyelikten çıkarmaya karar vermişti.
OYNAT 05:54
Vatandaş Rusya-Ukrayna Savaşı’nı değerlendirdi: Erdoğan herkese kafa tutabiliyor
Yeni Şafak sözü millete bırakıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sular durulmuyor. Gerek coğrafi konumu gerekse ekonomik ve askeri gücünün yanı sıra NATO üyesi olan Türkiye ise savaşta önemli bir yere sahip. İki ülkenin dışişleri bakanlarını Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya getirerek arabuluculuk eden Türkiye ayrıca Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni de uygulayarak güçlü bir duruş sergiledi. Peki Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tutumu hakkında vatandaş ne düşünüyor? Sizler için derledik.
EKONOMİ
Rusya-Ukrayna savaşından etkilenen şirketlere 400 bin euroluk destek