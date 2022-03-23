Dünya Rusya Ukraynaya saldırıları nedeniyle AİHMde taraf olmayacak
AVRUPA

Rusya Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle AİHM'de taraf olmayacak

Rusya, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle 16 Eylül'den itibaren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taraf olmayacak. Konsey'de alınan kararla Rusya'nın 16 Mart'a kadar da finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesi istendi.

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Haber Merkezi AA
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AİHM'den Rusya kararı: Taraf olamayacak.

Avrupa Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarılmasının ardından 16 Eylül'den itibaren AİHM'e taraf olmayacağı belirtildi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin bu kararı bugün onayladığı ifade edilen açıklamada, AİHM'in 16 Eylül'e kadar Rusya'ya karşı yapılan başvuruları inceleyeceği kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın finansal yükümlülüklerini 16 Mart'a kadar yerine getirmesi gerektiği aktarıldı.

Avrupa Konseyi, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'yı 16 Mart'ta üyelikten çıkarmaya karar vermişti.

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