Rusya Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle AİHM'de taraf olmayacak

Vatandaş Rusya-Ukrayna Savaşı’nı değerlendirdi: Erdoğan herkese kafa tutabiliyor

Yeni Şafak sözü millete bırakıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sular durulmuyor. Gerek coğrafi konumu gerekse ekonomik ve askeri gücünün yanı sıra NATO üyesi olan Türkiye ise savaşta önemli bir yere sahip. İki ülkenin dışişleri bakanlarını Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya getirerek arabuluculuk eden Türkiye ayrıca Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni de uygulayarak güçlü bir duruş sergiledi. Peki Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tutumu hakkında vatandaş ne düşünüyor? Sizler için derledik.