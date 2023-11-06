Ailesini yok ettiler

Muhammed el-Alul ailesinin cenaze namazını kıldırdı.
İsrail’in dün Gazze’nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı’nı hedef alan saldırısında AA kameramanı Alul’un evi tamamen yıkıldı. Saldırıda AA için çalışan serbest kameraman Alul’un 4 çocuğu ve 3 kardeşi hayatını kaybederken, eşi, 1 çocuğu, annesi ile babası da yaralandı. Alul’un eşinin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.
Saldırının gerçekleştiği yere gidince, pek çok evin yıkıldığını gördüğünü söyleyen Alul, “Çocuklarım öldü. Erkek kardeşim ve çocukları öldü. Kız kardeşlerim öldü. Kimse kalmadı. Enkaz altında erkek kardeşimin 2 oğlu Cemal ve Muhammed var, kızı Rezan, kız kardeşim Sucud var, onları bulamadım.” diye konuştu.