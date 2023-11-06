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Dünya

Ailesini yok ettiler

İsrail’in haftalardır bomba yağdırdığı Gazze’de Anadolu Ajansı için çalışan serbest kameraman Muhammed el-Alul'un 4 çocuğu ve 3 kardeşi hayatını kaybetti. Eşi, 1 çocuğu, annesi ile babası da yaralanan Alul’un evi de tamamen yerle bir oldu.

04:00 - 6/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 01:10 - 6/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Muhammed el-Alul ailesinin cenaze namazını kıldırdı.

Muhammed el-Alul ailesinin cenaze namazını kıldırdı.

İsrail’in dün Gazze’nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı’nı hedef alan saldırısında AA kameramanı Alul’un evi tamamen yıkıldı. Saldırıda AA için çalışan serbest kameraman Alul’un 4 çocuğu ve 3 kardeşi hayatını kaybederken, eşi, 1 çocuğu, annesi ile babası da yaralandı. Alul’un eşinin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Saldırının gerçekleştiği yere gidince, pek çok evin yıkıldığını gördüğünü söyleyen Alul, “Çocuklarım öldü. Erkek kardeşim ve çocukları öldü. Kız kardeşlerim öldü. Kimse kalmadı. Enkaz altında erkek kardeşimin 2 oğlu Cemal ve Muhammed var, kızı Rezan, kız kardeşim Sucud var, onları bulamadım.” diye konuştu.


Katiller katliama doymuyor: Binlerce çocuğu vahşice katleden İsrail tam 30 gündür ölüm saçıyor!
Katiller katliama doymuyor: Binlerce çocuğu vahşice katleden İsrail tam 30 gündür ölüm saçıyor!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği insanlık dışı saldırılar 30'uncu gününde de devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı; katil İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509’u kadın olmak üzere 9 bin 500 Filistinli öldürüldüğünü, en az 24 bin kişinin de yaralandığını bildirirken Lübnan'daki Hizbullah güçlerinin de İsrail'in kuzeyinde yerleşimcilere ait bir evde toplanan İsrail askerlerini vurduğu öğrenildi. Hamas, yaptığı açıklamada ABD ve saldırganlığı himaye eden ülkelere 'Halklarının, Gazze'deki 'soykırım savaşı'nın sona ermesi yönündeki çağrılarına' kulak vermeleri gerektiğini vurguladı. Son olarak Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılar sonucu alev ve dumanlar yükseldi... İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...


#Filistin
#İsrail
#Soykırım
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