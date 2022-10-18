Akaryakıt yok hastaneler iflas ediyor: AB’nin lokomotiflerinde derin kriz

Avrupa Birliği’nin iki lokomotif ülkesi Fransa ile Almanya, grevler ve artan enerji maliyetleri nedeniyle sorunlu bir dönemden geçiyor. Bir tarafta hayat pahalılığının artması nedeniyle grev dalgası yaşanırken, diğer tarafta enerji krizi nedeniyle önce fabrikalar üretime ara verdi, şimdi de hastaneler iflasın eşiğine geldi. Fransa’da araç sürücülerinin uzun kuyruklara mahkum olduğu akaryakıt tedarik krizinde, anlaşmaya varılmaması nedeniyle 5 büyük rafineride greve devam kararı çıktı. Ülke basınındaki haberlere göre, TotalEnergies yönetimi ile sendikalar, çalışanların maaş şartları konusunda henüz tam anlaşmaya varamadı. Bu nedenle ülkenin iki önemli sendikası CGT ve CFE-CGC, en büyük petrol rafinerisi Normandiya dahil Donges, La Mede, Feyzin ile Flandres rafinerilerindeki grevlerin devamını kararlaştırdı. Fransa Enerji Bakanı Agnes Pannier-Runacher da hükümetin, TotalEnergies şirketine ait Rhone bölgesindeki Feyzin rafinerisi ile Flandres bölgesindeki Mardyck rafinerisine el koyduğunu açıkladı. Hükümet yetkilileri, akaryakıt tedariki sıkıntısına ilişkin gelecek haftadan önce normale dönüşün öngörülmediğine dair açıklamalarda bulundu. Başbakan Elisabeth Borne da hükümetin, önceki hafta birkaç rafineride başlattığı ‘zoraki çalıştırma’ prosedürünü grevin devam ettiği bölgeler için de devreye sokabileceğini ifade etti.

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Karl Lauterbach

HASTANELER KAPIYA KİLİT VURACAK

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach da enerji ve enflasyon krizi sebebiyle ülkedeki hastanelerin iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi. Lauterbach, Alman televizyon kanalı ARD’ye verdiği demeçte, hastanelerin gelecek aylarda maddi olarak likidite sorunu yaşayacaklarını, bu sorunun acilen çözülmesi gerektiğini belirtti. Hastanelere daha fazla devlet yardımı yapılması konusunda 18 Ekim Salı günü (bugün) Maliye Bakanı Christian Lindner ile görüşeceğini ifade eden Lauterbach, “Hastanelerin çok özel bir durumu olduğu açıktır. Burada hızlı ve gerçekten etkili reaksiyon göstermezsek kapanmalar olur” uyarısında bulundu. Sağlık Bakanı, hastanelere özel fon ayrılmasına olumsuz baktığını aktararak, “Her alan için özel fon oluşturamayız” dedi. Alman Hastaneler Birliği’nin eylül ortasında açıkladığı araştırmada, enerji fiyatlarındaki aşırı artış ve yüksek enflasyonun, hastanelerin faaliyetlerini sürdürmesini imkansız hale getirmesi nedeniyle ülkedeki hastanelerin yüzde 40’ının iflasın eşiğinde olduğu ifade edilmişti. Birliğin Başkanı Gerald Gass da kliniklerin, artan maliyetleri karşılayamayacağını ve bazılarının önümüzdeki aylarda kapanmak zorunda kalabileceğini belirtmiş ve durumun gelecek yıl daha da kötüleşeceği uyarısında bulunmuştu.

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