Akılalmaz olay: Çalışanını 40 yıl boyunca barakaya kilitledi.

İngiltere'de yaşayan 56 yaşındaki Peter Swiles, yanında çalıştırdığı kişiyi ıssız bir barakaya 40 yıl boyunca hapsetti. İşlediği suçu önce reddeden Swailes, görülen duruşmada suçunu itiraf etti.
0 yıl ıssız barakaya hapsedildi
Gelen ihbarlar üzerine polis ekipleri mahkum edilen ve hürriyetinden mahrum bırakılan adamı kurtardı. Şuanda 58 yaşında olan işçi günde yaklaşık 13.60 dolara Swailes için çiftliklerde boya yaptığını söyledi.
Korkunç bir soruşturma
Soruşturma memuru Martin Plimmer, konuya alakalı şunları söyledi:
- ''Bu korkunç bir soruşturma oldu. Emniyette geçirdiğim tüm yıllar boyunca, sömürünün bu kadar uzun sürdüğü bir modern kölelik vakası görmedim. Ancak şu an aklımda her şeyden önce kurban var. Birkaç yıl öncesine kadar tüm yetişkin hayatı boyunca istismara uğradığını unutmayalım. Şu anda 60'lı yaşlarının başında.
- ''Şimdi bile, bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Kırk yıl boyunca fiilen köle olarak tutuldu, Yaşadığı deneyimin onu hayatının geri kalanı boyunca travmatize edeceğinin fazlasıyla farkındayız. Bu koşullar altında olabildiğince normal bir hayat yaşamak için ihtiyaç duyduğu sık ve tutarlı desteği almaya devam etmesini sağlamaya kararlıyım.”