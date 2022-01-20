Akılalmaz olay: Çalışanını 40 yıl boyunca barakaya kilitledi.

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Fare gibi apartman boşluğu gezdi: Bir saat içinde üç daireyi soydu

Büyükçekmece’de hırsızlar bir siteyi mesken tuttu. Daha önce de aynı siteden motosiklet çalan şahıslar, bu sefer de tuvalette bulunan havalandırma boşluklarından evlere girdi. Musluk bataryalarını çalıp ortalığı dağıtan hırsız ise yaklaşık bir saatlik sürede üç daireye girerken o anlar kameraya yansıdı.